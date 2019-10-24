Как хранить приготовленный рис, чтобы не отравиться

Рис любимый продукт многих. Его готовят как гарнир или основу для блюд, но не все знают, что рис не совсем безопасный продукт. В частности, если его хранить неправильно, он может вызвать отравление.

Британские ученые изучали, можно ли получить отравление, если потреблять разогретый рис и пришли к выводу, что рис сам по себе является питательным и полезным продуктом. Однако, важно правильно хранить и разогревать рис.

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Можно ли отравиться рисом

Прежде всего, перед тем как приготовить рис, важно тщательно помыть его. Проточная вода должна смыть всю грязь и бактерии, которые могут содержаться в крупе.

Дело в том, что сырой рис содержит споры Bacillus careus бактерии, которые могут вызвать отравление.

Бактерии могут выживать даже после приготовления, и чем дольше рис остается при комнатной температуре, тем выше вероятность получить пищевое отравление – рвоту или диарею.

После приготовления риса, в течение часа следует поставить его в холодильник.

Важно, что рис нельзя есть через несколько дней.

Советы безопасной подачи риса

В идеале подавайте рис, как только он был приготовлен.

Остудите рис как можно быстрее – в течение часа.

Рис нельзя есть через несколько дней. Оптимальный срок применения – два дня.

Не перегревайте рис по несколько раз за короткий промежуток времени.

Правильный разогрев риса такой же важный процесс, как и его приготовление.