Как и когда нужно пить воду

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Когда и как нужно пить воду для здоровья - правила
Как и когда нужно пить воду / brita.co.uk

О том, что необходимо принимать воду ежедневно, знает практически каждый. А для того, чтобы она принесла максимальную пользу, необходимо знать когда и как пить ее.

Диетолог Светлана Фус объяснила, как нужно ее пить, говорится в публикации в Facebook.

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Пить воду нужно по необходимости, по ощущениям жажды. Организм посылает сигнал о том, что нужно срочно пополнить запасы воды. У детей и пожилых людей этот сигнал очень слабый, поэтому нужно следить за количеством выпитой воды ними.

Можно пить воду хаотично (от случая к случаю) и по некоторым правилам.

Диетолог советует начинать день и заканчивать его водой. Один стакан необходимо выпить натощак и один за час до сна. Еще по стакану между приемами пищи через 1 – 1,5 часа. Лучше всего пить теплую воду, так как она будет замедлять процессы пищеварения. Остальное количество воды диетолог советует пить по собственному усмотрению небольшими глотками.

Дієтолог радить починати день та закінчувати його водоюДиетолог советует начинать день и заканчивать его водой

Во время еды можно выпить небольшое количество теплой воды, чая или другого напитка, но тогда, когда вы едите плотную пищу. Не стоит запивать водой продукты из муки.

Чай, сок, компот, кисель и другие виды сладких напитков не смогут заменить воду. В них добавляют сахар, а это уже пища. А кофеин в большом количестве обладает мочегонным действием. Поэтому чая и кофе лучше употреблять не более 3-4 чашек в день.

Лучше всего пить сырую воду – бутилированную или пропущенную через фильтры для очистки. Не стоит увлекаться минеральной водой. Она содержит большую концентрацию минералов, поэтому ее назначают в лечебных целях.

Як і коли потрібно пити воду
Как и когда нужно пить воду

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
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