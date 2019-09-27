Как играть в видеоигры без вреда для здоровья

Видеоигры – замечательное хобби. Они полезны тем, что разрабатывают моторику рук, развивают навыки ориентации в местности и могут замедлить развитие деменции.

Как играть видеоигры без ущерба для своего здоровья, чтобы это приносило только пользу и удовольствие написал Лайфхакер.

Читайте также: Видеоигры не делают детей агрессивными, – ученые

Позаботьтесь о зрении

Если долго смотреть на любой экран, вы начинаете реже моргать, из-за чего глаза напрягаются и хуже увлажняются. Это может привести к головной боли и сухости глаз.

Однако для таких случаев существует правило 20-20-20: каждые 20 минут нужно 20 секунд смотреть на предметы, которые находятся на расстоянии минимум 6 метров.

Чтобы не забывать об этом, можно поставить таймер или скачать приложение: 20 twenty 20 для Android и Eye Care 20 20 20 для iOS.

Подумайте о спине

Диваны совсем не помогают держать осанку. Однако если о ней не думать, вес тела начинает неправильно распределяться по позвоночнику. Это грозит серьезными проблемами со спиной, нарушением кровообращения в организме, сбоем в работе внутренних органов и повышением утомляемости.

Купите мебель, которая будет поддерживать вашу спину, например, специальное игровое кресло. Так, оно недешевое, однако здоровье стоит дороже.

Периодически вставайте

Долгое сидение на месте приравнивается к курению и ожирению. У офисных работников и геймеров повышается давление и уровень холестерина, а также появляется жир на боках.

Стоит вставать хотя бы раз в час на 10 минут. Вы можете просто походить по квартире, выйти в магазин, вынести мусор, помыть посуду – в общем, любые движения.



Как правильно играть в видеоигры

Не забывайте о своем теле

Физические нагрузки нужны абсолютно каждому человеку, независимо от того, чем они занимаются. Киберспортсмены играют по 8-12 часов в день и все равно выделяют время на то, чтобы поддерживать себя физической форме.

Необязательно ходить в спортивный зал и сгонять с себя 7 потов. Чтобы поддерживать мышцы и тело в тонусе, достаточно выходить на пробежку хотя бы раз в неделю и делать по 10-15 отжиманий и приседаний в день.

Кроме того, врачи неоднократно подчеркивают, что спорт снижает уровень стресса, после чего у человека появляется больше энергии. Поэтому, если вы чувствуете хроническую усталость и именно поэтому не тяготеете к физическим упражнениям, выберите один день и посвятите упражнениям или пробежке хотя бы 30 минут. Поверьте, после этого вы почувствуете облегчение.

Если вы сильный игроман, можете совместить физическую нагрузку и любимое хобби. Например, выходить на улицу с Pokemon GO, чтобы собирать и тренировать покемонов во время бега.

Ваш источник энергии – пища

В играх легко провести несколько часов подряд, забыв о потребностях организма. Однако хотя бы раз в час отвлекитесь и проверьте, нет ли у вас чувства голода или жажды. Нерегулярное питание идет рядом с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.

Отдавайте предпочтение полноценным блюдам из овощей, фруктов или мяса, а не бутербродами или чипсами.

Сон – залог здоровья

Геймеры часто жертвуют сном ради игр, отправляясь в постель под утро. Однако тогда они отказывают своему телу и мозгу в полноценном отдыхе. У вас может не хватать энергии, что, рано или поздно, приведет к стрессу.

Кроме того, лучше закончить игру примерно за час до сна. Исследования показывают, что люди, которые играют, засыпают значительно дольше. Видеоигры стимулируют мозг геймплеем и яркими движущимися картинками. Кроме того, экран монитора, телефона или телевизора усиливает этот эффект с помощью воздействия синего света.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.