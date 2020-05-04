Как Италия выходит из жесткого карантина: что уже разрешили

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос. Пищу нужно употреблять в доме или же в офисе. Об этом сообщает агентство Ansa.

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Какие еще послабления карантина будут действовать в Италии с 4 мая

Возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте.

Разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников. Массовые семейные собрания запрещены.

Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок.

Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.

Снова можно будет собираться на похороны, но группой не более 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом пространстве.

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Италии в целом подтвердили 211 тысяч случаев коронавируса. К сожалению, почти 29 тысяч человек умерли. В то же время выздоровели около 82 тысяч пациентов.