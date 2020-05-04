Как Италия выходит из жесткого карантина: что уже разрешили
С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.
Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос. Пищу нужно употреблять в доме или же в офисе. Об этом сообщает агентство Ansa.
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Какие еще послабления карантина будут действовать в Италии с 4 мая
- Возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте.
- Разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников. Массовые семейные собрания запрещены.
- Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок.
- Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.
- Снова можно будет собираться на похороны, но группой не более 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом пространстве.
Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Италии в целом подтвердили 211 тысяч случаев коронавируса. К сожалению, почти 29 тысяч человек умерли. В то же время выздоровели около 82 тысяч пациентов.