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Как Италия выходит из жесткого карантина: что уже разрешили

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Как Италия выходит из карантина - какие ограничения сняли
Италия смягчает карантин / ANSA

С 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. Правительство разрешило работу небольших предприятий и встречи с родными в пределах региона.

Бары и рестораны снова откроются для обслуживания на вынос. Пищу нужно употреблять в доме или же в офисе. Об этом сообщает агентство Ansa.

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Какие еще послабления карантина будут действовать в Италии с 4 мая

  • Возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте.
  • Разрешено передвигаться по своим регионам для посещения родственников. Массовые семейные собрания запрещены.
  • Встречи с родными должны происходить при соблюдении дистанции и использовании масок.
  • Требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки сохраняется. В другие регионы пока ехать нельзя, кроме рабочей необходимости.
  • Снова можно будет собираться на похороны, но группой не более 15 человек. Рекомендуется проводить похороны на открытом пространстве.

Обратите внимание! По состоянию на 4 мая в Италии в целом подтвердили 211 тысяч случаев коронавируса. К сожалению, почти 29 тысяч человек умерли. В то же время выздоровели около 82 тысяч пациентов.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Здоровье
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