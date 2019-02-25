Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить

Храп сопровождается периодическими задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза-задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.

Может ли быть опасным храп? Как от него избавиться? И почему он возникает? Для Здоровья24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи ММ "Добробут".

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Опасный храп

Спонтанная остановка дыхания – апноэ – может привести к тому, что в этот момент мозг недополучает кислород. Если задержки длятся очень короткий отрезок времени (миллисекунды), то это не критично влияет на организм. А вот задержка дыхания на несколько секунд и больше уже оказывает негативное влияние (нарушение дыхания во сне приводит к ухудшению качества сна и, как следствие, к дневной сонливости, снижения концентрации внимания, ухудшения памяти, раздражительности, апатии, снижение потенции, повышение артериального давления).



Из-за храпа мозг недополучает кислород//unsplash.com

Врач - оториноларинголог Юлия Шуклина “Спонтанная остановка дыхания во сне (синдром апноэ) может даже приводить к гипоксии мозга и очень редко к летальному исходу. Поэтому, если вы замечаете у своих родных вот такие паузы, то это прямое показание, чтобы пойти на обследование и, если нужно, пройти лечение храпа.

Почему возникает храп?

Всем известно, что когда человек выпил достаточно много алкоголя, он храпит. Из-за действия спиртных напитков мышцы во сне расслабляются больше. Если храп появляется по этой причине, то такое состояние не является критическим. Нужно просто ограничить потребление алкоголя.

А вот более серьезные причины можно разбить на три группы:

1 группа – это нарушения архитектоники полости носа, околоносовых пазух или неба. Иначе говоря, когда есть какие-то проблемы, связанные с анатомическими сложностями. В таких случаях диагностика обычно не является сложной, врач видит искривленную перегородку, увеличенные носовые раковины или свисающее небо. Эту группу причин легко диагностировать и справиться с ними с помощью ЛОР-хирургии.



Операция для преодаления апноэ

2 группа – неврологические причины. Эта проблема более серьезного характера, потому что могут быть неврологические болезни или опухолевидные образования, и в этих случаях требуется серьезное обследование.

3 группа – это причины, связанные с различными факторами. Например, ожирение. Человек, который весит более 100 килограммов, однозначно будет храпеть. Если он похудеет, то проблема исчезнет. Также в эту группу входят пожилые люди, и те, у кого снижена функция щитовидной железы.

Почему храпит ребенок

У детей в 99,9% случаев шумное ночное дыхание и храп связаны с увеличенными аденоидами (кстати, у взрослых нечасто встречается похожая причина, то есть когда аденоидная ткань увеличивается). Лечить или удалять решается в плановом порядке индивидуально (с учетом всех сопутствующих факторов). В то же время бывают ситуации, когда ребенок вдруг начинает храпеть или плохо дышать одной половиной носа.

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Такая ситуация связана с инородным телом в носу (дети часто засовывают себе в нос монетки, части растений, бусинки и другие предметы). При резком нарушении носового дыхания через одну половину носа надо срочно обращаться за помощью, поскольку инородное тело может травмировать слизистую оболочку носа и вызвать кровотечение или продвинуться дальше по дыхательным путям и попасть в трахею и бронхи.



Ребенок может храпеть из-посторонние предметы в носу//unsplash.com

Бывают и другие опасные для жизни ребенка ситуации: у нас был случай, когда малыш засунул в нос маленькую батарейку. Родители не сразу обратили внимание, и батарейка начала разлагаться, в результате у малыша, кроме проблем с носовым дыханием, было еще и отравление химическими веществами.

Что делать

Сегодня существует диагностика нарушений сна, храпа и синдрома обструктивного апноэ – это полисомнографическое обследование, которое проводят во время ночного сна. Пациент проводит ночь в клинике под видео - и аудионаблюдением с фиксированием работы сердца и движения воздуха через дыхательные пути.

На основании результатов обследования врач понимает, в чем причина появления храпа. Довольно часто (если проблема не связана с ЛОР-патологией) решением проблемы становится CPAP-терапия. Это устройство, которое создает постоянное положительное давление в дыхательных путях (используется во время сна). CPAP-терапия эффективна, но назначается строго по показаниям и контролируется врачом.

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Много еще зависит от того, когда именно появился храп. Например, есть люди, которые говорят: "Я храплю полжизни". И врач понимает, что у этого человека проблема, которая, скорее всего, связана с нарушением анатомии.



Храп может возникать из-за психических проблем / / unsplash.com

А если пациент приходит и жалуется: "Доктор, я начал храпеть последние три месяца", то его проблема может быть, как простой, так и сложной. Например, не исключена онкология, поскольку рост опухолевых образований может блокировать дыхательные пути, препятствовать нормальному движению воздуха и вызвать храп. Или, наоборот, человек испытывает стресс, и причина в повышенной тревожности и недостаточном отдыхе.

Врач - оториноларинголог Юлия Шуклина “Бывают такие случаи, когда храп связан с образом жизни – курение, прием снотворных и седитативных препаратов, злоупотребление алкоголем и фаст-фудом, переутомление, дефицит сна. В таких случаях изменение модели питания, вечерние прогулки на свежем воздухе, занятия спортом и отказ от вредных привычек однозначно приведут к улучшению состояния. И главное, не нужно бояться врача – он ваш помощник в выявлении истинной причины вашей проблемы и ее решения”.

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