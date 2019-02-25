Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Храп сопровождается периодическими задержками дыхания. То есть человек храпит, а потом будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза-задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза очень опасна.
Может ли быть опасным храп? Как от него избавиться? И почему он возникает? Для Здоровья24 рассказала Юлия Шуклина, врач-оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи ММ "Добробут".
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Опасный храп
Спонтанная остановка дыхания – апноэ – может привести к тому, что в этот момент мозг недополучает кислород. Если задержки длятся очень короткий отрезок времени (миллисекунды), то это не критично влияет на организм. А вот задержка дыхания на несколько секунд и больше уже оказывает негативное влияние (нарушение дыхания во сне приводит к ухудшению качества сна и, как следствие, к дневной сонливости, снижения концентрации внимания, ухудшения памяти, раздражительности, апатии, снижение потенции, повышение артериального давления).
Из-за храпа мозг недополучает кислород//unsplash.com
Почему возникает храп?
Всем известно, что когда человек выпил достаточно много алкоголя, он храпит. Из-за действия спиртных напитков мышцы во сне расслабляются больше. Если храп появляется по этой причине, то такое состояние не является критическим. Нужно просто ограничить потребление алкоголя.
А вот более серьезные причины можно разбить на три группы:
1 группа – это нарушения архитектоники полости носа, околоносовых пазух или неба. Иначе говоря, когда есть какие-то проблемы, связанные с анатомическими сложностями. В таких случаях диагностика обычно не является сложной, врач видит искривленную перегородку, увеличенные носовые раковины или свисающее небо. Эту группу причин легко диагностировать и справиться с ними с помощью ЛОР-хирургии.
Операция для преодаления апноэ
2 группа – неврологические причины. Эта проблема более серьезного характера, потому что могут быть неврологические болезни или опухолевидные образования, и в этих случаях требуется серьезное обследование.
3 группа – это причины, связанные с различными факторами. Например, ожирение. Человек, который весит более 100 килограммов, однозначно будет храпеть. Если он похудеет, то проблема исчезнет. Также в эту группу входят пожилые люди, и те, у кого снижена функция щитовидной железы.
Почему храпит ребенок
У детей в 99,9% случаев шумное ночное дыхание и храп связаны с увеличенными аденоидами (кстати, у взрослых нечасто встречается похожая причина, то есть когда аденоидная ткань увеличивается). Лечить или удалять решается в плановом порядке индивидуально (с учетом всех сопутствующих факторов). В то же время бывают ситуации, когда ребенок вдруг начинает храпеть или плохо дышать одной половиной носа.
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Такая ситуация связана с инородным телом в носу (дети часто засовывают себе в нос монетки, части растений, бусинки и другие предметы). При резком нарушении носового дыхания через одну половину носа надо срочно обращаться за помощью, поскольку инородное тело может травмировать слизистую оболочку носа и вызвать кровотечение или продвинуться дальше по дыхательным путям и попасть в трахею и бронхи.
Ребенок может храпеть из-посторонние предметы в носу//unsplash.com
Бывают и другие опасные для жизни ребенка ситуации: у нас был случай, когда малыш засунул в нос маленькую батарейку. Родители не сразу обратили внимание, и батарейка начала разлагаться, в результате у малыша, кроме проблем с носовым дыханием, было еще и отравление химическими веществами.
Что делать
Сегодня существует диагностика нарушений сна, храпа и синдрома обструктивного апноэ – это полисомнографическое обследование, которое проводят во время ночного сна. Пациент проводит ночь в клинике под видео - и аудионаблюдением с фиксированием работы сердца и движения воздуха через дыхательные пути.
На основании результатов обследования врач понимает, в чем причина появления храпа. Довольно часто (если проблема не связана с ЛОР-патологией) решением проблемы становится CPAP-терапия. Это устройство, которое создает постоянное положительное давление в дыхательных путях (используется во время сна). CPAP-терапия эффективна, но назначается строго по показаниям и контролируется врачом.
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Много еще зависит от того, когда именно появился храп. Например, есть люди, которые говорят: "Я храплю полжизни". И врач понимает, что у этого человека проблема, которая, скорее всего, связана с нарушением анатомии.
Храп может возникать из-за психических проблем / / unsplash.com
А если пациент приходит и жалуется: "Доктор, я начал храпеть последние три месяца", то его проблема может быть, как простой, так и сложной. Например, не исключена онкология, поскольку рост опухолевых образований может блокировать дыхательные пути, препятствовать нормальному движению воздуха и вызвать храп. Или, наоборот, человек испытывает стресс, и причина в повышенной тревожности и недостаточном отдыхе.
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