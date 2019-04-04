Как избавиться от кровоточивости десен: простой способ

7 Читати новину українською
Как избавиться от кровоточивости десен
Как избавиться от кровоточивости десен / allsmilesdentist.com

Гингивит или воспаление десен – это начальная и самая распространенная форма заболевания десен. Гингивит имеет несколько различных форм в зависимости от степени тяжести заболевания.

Без правильного и своевременного лечения, воспаление переходит в тяжелые формы и хроническое заболевание десен. Немецкие исследователи из Университета Фрайбурга нашли способ, который может решать проблемы, связанные с воспалением десен, пишет журнал Journal of Clinical Periodontology.

Читайте также: Почему болит горло: шесть причин

 
Гингивит – симптомы
• отек и покраснение десен;
• кровоточивость десен во время еды или чистки зубов;
• ощущение зуда и дискомфорта в области десен при нажатии;
• неприятный запах / привкус во рту
• возможно повышение температуры тела и, как следствие, чувство общего ослабления.

В эксперименте приняло участие 30 человек, имеющих различные формы гингивита. Их разделили на две группы.

Первая группа придерживалась диеты, которая содержит много антиоксидантов, растительной пищи и минимальное количество сахара и животных жиров. Диеты участники придерживались в течение четырех недель. Вторая, то есть контрольная группа не изменила свой рацион.

Обе группы временно остановили межзубные чистки. Образцы серологических и поддесневых бляшек ученые приняли в начале исследования и в конце.

Состояние участников эксперимента обследовали каждую неделю в течение шести месяцев.

via GIPHY

Эксперимент показал, что у участников из первой группы улучшилось состояние десен примерно на 20%, уменьшилась частота кровотечений на 15% и уменьшилась площадь воспалений на 13%.

Участники также по окончании сбросили 1,5 кг лишнего веса и у них значительно улучшилась работа сердца и сосудов. Специалисты пришли к выводу, что людям, страдающим от болезней десен, следует не только улучшать гигиену рта, но и задуматься об изменении диеты в пользу вышеописанной.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Партия Зеленского может стать основной коалиции, – эксперт
сегодня
774
Теги: Стоматология Инфекция Гигиена Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 587
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6132
Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
1 апреля 21:41 Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
Олександр Бевза 8484
Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
31 марта 17:41 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
Олександр Бевза 3629
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
31 марта 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 467
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук