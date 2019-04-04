Как избавиться от кровоточивости десен: простой способ

Гингивит или воспаление десен – это начальная и самая распространенная форма заболевания десен. Гингивит имеет несколько различных форм в зависимости от степени тяжести заболевания.

Без правильного и своевременного лечения, воспаление переходит в тяжелые формы и хроническое заболевание десен. Немецкие исследователи из Университета Фрайбурга нашли способ, который может решать проблемы, связанные с воспалением десен, пишет журнал Journal of Clinical Periodontology.

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Гингивит – симптомы • отек и покраснение десен;

• кровоточивость десен во время еды или чистки зубов;

• ощущение зуда и дискомфорта в области десен при нажатии;

• неприятный запах / привкус во рту

• возможно повышение температуры тела и, как следствие, чувство общего ослабления.

В эксперименте приняло участие 30 человек, имеющих различные формы гингивита. Их разделили на две группы.

Первая группа придерживалась диеты, которая содержит много антиоксидантов, растительной пищи и минимальное количество сахара и животных жиров. Диеты участники придерживались в течение четырех недель. Вторая, то есть контрольная группа не изменила свой рацион.

Обе группы временно остановили межзубные чистки. Образцы серологических и поддесневых бляшек ученые приняли в начале исследования и в конце.

Состояние участников эксперимента обследовали каждую неделю в течение шести месяцев.

Эксперимент показал, что у участников из первой группы улучшилось состояние десен примерно на 20%, уменьшилась частота кровотечений на 15% и уменьшилась площадь воспалений на 13%.

Участники также по окончании сбросили 1,5 кг лишнего веса и у них значительно улучшилась работа сердца и сосудов. Специалисты пришли к выводу, что людям, страдающим от болезней десен, следует не только улучшать гигиену рта, но и задуматься об изменении диеты в пользу вышеописанной.

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