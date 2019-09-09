Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях: 7 действенных способов

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Как убрать мешки под глазами в домашних условиях
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях / unsplash

Мешки под глазами могут появиться из-за множества причин. Самые распространенные – бессонные ночи и неправильный уход за кожей. Замаскировать мешки под глазами пудрой или тональным кремом – не лучшая идея. Как избавиться от мешков под глазами в домашних условиях – читайте в нашем материале.

Из-за мешков под глазами человек выглядит усталым и нездоровым. Но это значительно больше, чем вопрос привлекательного внешнего вида. Они также являются показателем того, насколько хорошо работают внутренние органы.

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Ни в коем случае не пытайтесь маскировали круги под глазами косметикой. Обычно, под тональным кремом мешки под глазами становятся еще более выразительными.

Также эффективными в борьбе с мешками под глазами являются маски, которые вы можете сделать дома из подручных продуктов. Вот лучшие из них.

Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: способы

Холодная вода

Холод – природное средство для уменьшения отечности. Вы можете в течение дня умываться ледяной водой, если же такой возможности нет – используйте кубики со льдом. Можно их замораживать на отваре из мяты или ромашки. Эти растения оказывают быстрое действие против отеков. Заверните лед в тонкую ткань и положите их на глаза на одну-две минуты.

Як позбутися мішків під очима: вмивайтесь крижаною водою або використовуйте лід
Как избавиться от мешков под глазами: умойтесь ледяной водой или используйте лед

Холодная ложка

Наверное, всем в детстве прикладывали холодные ложки ко лбу, чтобы избежать появления шишек. Так вот с помощью этого предмета достаточно быстро можно уменьшить и мешки под глазами. Поместите несколько ложек в холодильник на 10 минут и прикладывайте к глазам, пока металл не потеплеет. После сразу же заменяйте новой ложкой. Это средство расслабляет кровеносные сосуды и натягивает кожу под глазами.

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Огурец

Ферменты огурца помогают уменьшить отек под глазами. Нарежьте огурец толстыми ломтиками и положите их в холодильник на 20 минут. После поместите на каждый глаз по ломтику до тех пор пока они не станут теплыми (около 10 минут). Такую процедуру повторяйте несколько раз в день.

Як позбутися мішків під очима: прикладіть до очей холодні скибочки огірка
Как избавиться от мешков под глазами приложите к глазам холодные ломтики огурца

Такая процедура поможет не только уменьшить мешки под глазами, но и уменьшить количество морщин у глаз и освежит цвет лица.

Молоко

Замочите несколько ватных шариков в холодном молоке и поместите их под глаза на 10-15 минут. После этого мешки под глазами уменьшатся.

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Алоэ вера

Благодаря наличию антиоксидантов и витамина Е – это растение способно быстро снизить отечность под глазами, улучшить циркуляцию крови и избавить от лишней жидкости. Намажьте кожу под глазами свежим соком алоэ вера, но следите, чтобы он не попал в глаза.

Як позбутися мішків під очима: використовуйте сік алое вера
Как избавиться от мешков под глазами используйте сок алоэ вера

Яичный белок

Белок яйца возвращает коже упругость, также спасет от опухших глаз. Взбейте яичный белок до однородной консистенции и с помощью кисточки или ткани нанесите под глаза. Оставьте до высыхания и смойте теплой водой. Такой рецепт сделает кожу под глазами более подтянутой и упругой.

Чай в пакетиках

Зеленый или черный чай способен уменьшить мешки под глазами. Для этого заварите пакетики чая (без добавок). Можете положить пакетики теплыми на глаза и подержать 5-7 минут. Или можете положить пакетики в морозилку и прикладывать в холодном виде. Такой компресс нужно держать 10-15 минут. Эффект вы заметите сразу.

Як позбутися мішків під очима: використовуйте пакетики з чаєм
Как избавиться от мешков под глазами используйте пакетики с чаем

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Здоровье глаз Советы Красота Народная медицина
Источник: Здоров'я 24
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