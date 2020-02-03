Многие люди имеют привычку доедать пищу до конца, если они даже не имеют желания есть из-за бережливости и по другим причинам. Следствием этого становится переедание.

Привычка доедать одна из самых распространенных и является причиной, которая мешает многим снизить вес. Об этом написал врач-диетолог Михаил Гаврилов на своей странице в инстаграме. Чаще всего привычка доедать зарождается с детства через воспитание старших.

Читайте также: Как правильно общаться с людьми с инвалидностью

Как выглядит привычка доедать?

Доедать до конца, даже если уже сыты;

Доедать за мужем, детьми;

Доедать, потому что жалко выбросить;

Доедать, чтобы не успело протухнуть;

Доедать, потому что продукт дорогой, жаль потраченных денег;

Доедать, чтобы сделать жене/маме/бабушке приятно;

Доедать остатки из кастрюли или сковороды, чтобы их помыть, освободив тем самым место в холодильнике.

Что с этим делать?

Полезно кушать медленнее, делайте не менее 15 жевательных движений;

Пользуйтесь посудой меньшего размера и сократите порции еды. После окончания трапезы подождите 5-15 минут, и если не почувствуете насыщения, тогда положите добавку;



Как избавиться от привычки доедать до конца / Unsplash

Если вам просто жаль, посмотрите в зеркало и подумайте о том, что эта еда очень быстро станет очередной жирной складкой на вашем животе. Отложите еду в холодильник и съешьте в следующий раз;

Учитесь слушать себя и свои истинные потребности и желания. Часто за аппетитом кроется нехватка других "непищевых удовольствий": стресс, боль, обиды и тому подобное.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.