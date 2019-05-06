Как избавиться от прыщей: советы врача

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Акне: причины, симптомы, лечение и профилактика
Акне: причины, симптомы, лечение и профилактика / pixabay.com

Акне – это медицинский термин для прыщей. Прыщи возникают, когда поры на коже забиваются мертвыми клетками и кожным салом.

Это отличная пища для бактерий, которые начинают там размножаться. Из-за этого кожа воспаляется, краснеет и отекает, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

Почему появляются прыщи?

Существует несколько причин:

  1. Повышенная продукция кожного сала
  2. Волосяные фолликулы забиваются жиром и мертвыми клетками
    бактерии;
  3. Избыточная активность гормонов (чаще всего андрогенов)
  4. Неправильная диета (злоупотребление углеводами, особенно быстрыми: булки и
  5. шоколад)
  6. Стресс.

Как избежать прыщей?

То, как вы заботитесь о своей коже, сильно влияет на появление у вас прыщей.

Не очищайте шкіру чим-небудь
Не очищайте кожу чем попало

  • Мойте лицо не чаще, чем 2 раза в день. Когда вы часто моете лицо, то лишаете его защитного слоя кожного сала, которое оно выделяет и бактериям становиться легче размножаться. Используйте теплую, а не горячую воду и не используйте мыло. Вместо этого используйте специальные мыла для лица. Не очищайте свое лицо чем попало, так вы можете сделать только хуже.
  • Не давите и не выдавливайте прыщи. Так вы скорее всего просто расковыряйте прыщ и даже можете занести инфекцию.
  • Избегайте косметики и средств для ухода за кожей на масляной основе. Используйте только некомедогенный тональный крем.

Лечение акне

Если у вас мало прыщей, вы можете попробовать безрецептурные средства, причем вы можете использовать несколько препаратов одновременно:

  1. Ретиноиды (адапален или тазаротен).
  2. Антибиотики в виде кремов (Бензиола пероксид).
  3. Азелаинова кислота.
  4. Часто эффективным является комбинация этих групп препаратов.

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Важно помнить, что в первые недели после начала лечения количество угрей может увеличиться – это нормально, нужно продолжать лечение. А вот если появится аллергическая реакция, то лечение следует прекратить.

Единого универсального рецепта не существует – придется найти то, что подходит вам. Если угри не прошли через 3 месяца или у вас они большие и их много – обратитесь к дерматологу.

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Теги: Красота Медицина Новости Здоровье Гигиена Здоровье Лечение
Источник: Здоров'я 24
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