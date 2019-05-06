Как избавиться от прыщей: советы врача
Акне – это медицинский термин для прыщей. Прыщи возникают, когда поры на коже забиваются мертвыми клетками и кожным салом.
Это отличная пища для бактерий, которые начинают там размножаться. Из-за этого кожа воспаляется, краснеет и отекает, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
Почему появляются прыщи?
Существует несколько причин:
- Повышенная продукция кожного сала
- Волосяные фолликулы забиваются жиром и мертвыми клетками
бактерии;
- Избыточная активность гормонов (чаще всего андрогенов)
- Неправильная диета (злоупотребление углеводами, особенно быстрыми: булки и
- шоколад)
- Стресс.
Как избежать прыщей?
То, как вы заботитесь о своей коже, сильно влияет на появление у вас прыщей.
Не очищайте кожу чем попало
- Мойте лицо не чаще, чем 2 раза в день. Когда вы часто моете лицо, то лишаете его защитного слоя кожного сала, которое оно выделяет и бактериям становиться легче размножаться. Используйте теплую, а не горячую воду и не используйте мыло. Вместо этого используйте специальные мыла для лица. Не очищайте свое лицо чем попало, так вы можете сделать только хуже.
- Не давите и не выдавливайте прыщи. Так вы скорее всего просто расковыряйте прыщ и даже можете занести инфекцию.
- Избегайте косметики и средств для ухода за кожей на масляной основе. Используйте только некомедогенный тональный крем.
Лечение акне
Если у вас мало прыщей, вы можете попробовать безрецептурные средства, причем вы можете использовать несколько препаратов одновременно:
- Ретиноиды (адапален или тазаротен).
- Антибиотики в виде кремов (Бензиола пероксид).
- Азелаинова кислота.
- Часто эффективным является комбинация этих групп препаратов.
Важно помнить, что в первые недели после начала лечения количество угрей может увеличиться – это нормально, нужно продолжать лечение. А вот если появится аллергическая реакция, то лечение следует прекратить.
Единого универсального рецепта не существует – придется найти то, что подходит вам. Если угри не прошли через 3 месяца или у вас они большие и их много – обратитесь к дерматологу.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.