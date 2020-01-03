Как избыточный вес может помочь в лечении онкобольных: исследование

Избыточный вес и ожирение могут повысить шансы выжить больным раком легких. Впрочем, врачи отметили, что это работает только в случае, если терапия направлена на блокирование этого механизма.

Медики из Университета Флиндерса (Австралия) опубликовали результаты исследования в журнале JAMA Oncology.

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Избыточный вес – это фактор риска развития множества заболеваний: психических, иммунных, болезней обмена веществ и так далее. В то же время в некоторых случаях, как этот, от него может быть и польза.

Врачи отметили, что шанс выжить после терапии в борьбе с раком легких был почти вдвое выше у пациентов с ожирением, чем у пациентов с нормальным весом.

Впрочем, такой эффект наблюдался только в группах, принимавших чекпоинт ингибиторы. Пациенты, принимавшие плацебо или проходили другую терапию рака, подобного эффекта не имели.



Немелкоклеточный рак легких распространенный тип рака/Фото: Unsplash

Важным фактором при лечении может оказаться наличие у пациентов лишнего веса.

Врачи проанализировали результаты клинических испытаний чекпоинт ингибиторов, в которых приняли участие 1434 пациента. Из них 490 человек были с избыточным весом, а у 239 было диагностировано ожирение.

Немелкоклеточный рак легких в настоящее время является крупнейшим убийцей среди любых других заболеваний в мире. Его называют так, чтобы отличить от другого редкого типа рака легких, называемого мелкоклеточным раком легких, который лечится другими методами.

Рак легких является одной из самых распространенных разновидностей онкологических заболеваний, которая сопровождается высокой летальностью.

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