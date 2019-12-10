Как изменение климата будет влиять на здоровье людей через 10 лет
По подсчетам ВОЗ, с 2030 до 2050 года глобальные климатические изменения ежегодно будут становиться причиной около 250 тысяч смертей по всему миру.
Прогнозируют, что ежегодно 95 000 будут умирать из-за детского недоедания, 60 000 из-за малярии, 48 000 вследствии диареи и 38 000 пожилых людей не смогут пережить жару, сообщает Центр общественного здоровья.
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Как чрезвычайная климатическая ситуация будет влиять на людей
- Частые экстремальные погодные условия могут приводить к росту травматизма и смертности среди населения. После наводнений ожидаются вспышки инфекционных заболеваний, особенно тогда, когда системы водоснабжения и канализации будут повреждены.
- Повышение температуры будет провоцировать засухи, что повлияет на продовольствие. Смертность от недоедания, обусловленная периодическими засухами, уже уносит около 3,5 миллионов жизней.
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- Недостаток воды, необходимой для соблюдения правил гигиены, а также ее избыток из-за частых дождей, увеличивают риск развития диарейных заболеваний. Диарейные болезни распространяются через загрязненные пищевые продукты и воду, и являются одной из основных причин детской смертности – около 1,8 миллиона смертей в год.
- Сильная жара, тем более в особо чувствительных районах, приведет к росту заболеваемости и смертности среди людей с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно среди пожилых людей.
- Повышение температуры воздуха может ускорять приход пыльцевого сезона, из-за чего среди населения чаще будут случаться астматические приступы. Ежегодно из-за сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных загрязненным воздухом, умирают около 800 тысяч человек.
- Изменения режима осадков и общей температуры повлияют на ареал насекомых, которые переносят инфекционные заболевания, среди которых малярия и лихорадка денге.
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