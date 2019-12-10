Как изменение климата будет влиять на здоровье людей через 10 лет

По подсчетам ВОЗ, с 2030 до 2050 года глобальные климатические изменения ежегодно будут становиться причиной около 250 тысяч смертей по всему миру.

Прогнозируют, что ежегодно 95 000 будут умирать из-за детского недоедания, 60 000 из-за малярии, 48 000 вследствии диареи и 38 000 пожилых людей не смогут пережить жару, сообщает Центр общественного здоровья. К теме: Как нас убивает глобальное потепление: тревожные графики Как чрезвычайная климатическая ситуация будет влиять на людей Частые экстремальные погодные условия могут приводить к росту травматизма и смертности среди населения. После наводнений ожидаются вспышки инфекционных заболеваний, особенно тогда, когда системы водоснабжения и канализации будут повреждены.

особенно тогда, когда системы водоснабжения и канализации будут повреждены. Повышение температуры будет провоцировать засухи, что повлияет на продовольствие. Смертность от недоедания, обусловленная периодическими засухами, уже уносит около 3,5 миллионов жизней.

28 ноября Европарламент объявил чрезвычайное климатическое состояние Недостаток воды, необходимой для соблюдения правил гигиены, а также ее избыток из-за частых дождей, увеличивают риск развития диарейных заболеваний. Диарейные болезни распространяются через загрязненные пищевые продукты и воду, и являются одной из основных причин детской смертности – около 1,8 миллиона смертей в год.

Сильная жара, тем более в особо чувствительных районах, приведет к росту заболеваемости и смертности среди людей с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно среди пожилых людей.

Повышение температуры воздуха может ускорять приход пыльцевого сезона, из-за чего среди населения чаще будут случаться астматические приступы. Ежегодно из-за сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных загрязненным воздухом, умирают около 800 тысяч человек.

Ежегодно из-за сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных загрязненным воздухом, умирают около 800 тысяч человек. Изменения режима осадков и общей температуры повлияют на ареал насекомых, которые переносят инфекционные заболевания, среди которых малярия и лихорадка денге. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.