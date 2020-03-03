Как изменится жизнь в Черновцах после обнаружения коронавируса

У мужчины из Черновцов зафиксировали первый случай коронавируса в Украине. Черновицкий горсовет ограничит посещение мэрии, а Центральный дворец культуры уже отменил все мероприятия.

Каждый час дверные ручки Центрального дворца культуры будут обрабатывать антисептическими средствами. Обычные антисептики будут доступны при входе в здания.

Сейчас в городе проводят мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных заведениях, сообщают "Украинские новости".

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Руководитель управления образования города Сергей Мартынюк заявил, что Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений по предотвращению и профилактике коронавируса, сообщает ТСН.

Сейчас учебный процесс продолжается. Сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности. Классные руководители также проинформированы и не будут допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа,

– отметил Мартынюк.

Кроме того, Черновицкий городской совет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса. Сервисные центры и центры предоставления административных услуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

В то же время все магазины и заведения в Черновцах будут работать в обычном режиме.

Что известно о коронавирусе в Украине?

В Украине 3 марта обнаружили первый случай коронавируса. Его зафиксировали у мужчины среднего возраста из Черновцов. Он вместе с женой путешествовали самолетом в Италию из Румынии и наоборот, а в Украину – на автомобиле. Близкий контакт у него был только с женой.



У больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии. Вместе с первым пациентом из Черновцов изолировали еще 5 человек.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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