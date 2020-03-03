24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Как изменится жизнь в Черновцах после обнаружения коронавируса

- Читати новину українською

У мужчины из Черновцов зафиксировали первый случай коронавируса в Украине. Черновицкий горсовет ограничит посещение мэрии, а Центральный дворец культуры уже отменил все мероприятия.

Каждый час дверные ручки Центрального дворца культуры будут обрабатывать антисептическими средствами. Обычные антисептики будут доступны при входе в здания.

Сейчас в городе проводят мероприятия по дезинфекции в школах, детских садах и других учебных заведениях, сообщают "Украинские новости".

Подробнее: В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Руководитель управления образования города Сергей Мартынюк заявил, что Министерство образования разработало рекомендации для учебных заведений по предотвращению и профилактике коронавируса, сообщает ТСН.

Сейчас учебный процесс продолжается. Сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности. Классные руководители также проинформированы и не будут допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа,
– отметил Мартынюк.

Кроме того, Черновицкий городской совет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса. Сервисные центры и центры предоставления административных услуг будут работать в обычном режиме и принимать граждан.

В то же время все магазины и заведения в Черновцах будут работать в обычном режиме.

Что известно о коронавирусе в Украине?
В Украине 3 марта обнаружили первый случай коронавируса. Его зафиксировали у мужчины среднего возраста из Черновцов. Он вместе с женой путешествовали самолетом в Италию из Румынии и наоборот, а в Украину – на автомобиле. Близкий контакт у него был только с женой.

У больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии. Вместе с первым пациентом из Черновцов изолировали еще 5 человек.

коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

8 марта: какова настоящяя история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреев и проституток
сегодня
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Черновцов Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук