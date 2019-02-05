Как эффективно похудеть и не набрать лишний вес: три важных правила

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Три правила здорового питания
Три правила здорового питания / Фото из открытых источников

До лета осталось несколько месяцев, поэтому девушки все активнее начинают работать над своей фигурой с помощью диет и физических нагрузок. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, а лишний вес не возвращался, надо правильно питаться и вести активный образ жизни, тратя больше энергии.

Диетолог Светлана Фус назвала три важных правила правильного питания.

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Первое правило здорового питания – гармоничное соотношение энергии, поступающей с пищей в течение дня, и энергии, которая тратится.

"То есть если вы будете употреблять энергии с пищей больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию", – пояснила диетолог.

via GIPHY

Второе правило питания – сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества – разнообразные белки, полезные жиры и углеводы.

Поэтому, следует разработать индивидуальную систему питания, которая будет подходить именно для вашего организма и фигуры.

Третье важное правило здорового питания – режим приема пищи.

От того, насколько правильно вы подберете продукты, зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления,
– подытожила диетолог.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, хочу поделиться с вами тремя важными правилами правильного питания. Первое правило здорового питания – это гармоничное соотношение энергии, которая поступает с едой в течение дня и энергии, которая расходуется. То есть, если вы будете употреблять энергии с едой больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию. Второе правило питания – это сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества — разнообразные белки, полезные жиры и углеводы. Разработать индивидуальную систему питания, наиболее подходящую для удовлетворения всех физиологических потребностей, самостоятельно – достаточно сложно, да и далеко не факт, что получится с первого раза подобрать правильный рацион без необходимых знаний. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, Вы можете обратиться к квалифицированным специалистам в Центр нормализации веса Светланы Фус. После анализа вашего дневника питания, оценки состояния здоровья, для вас разработают сбалансированный рацион и дадут рекомендации для получения наилучших результатов. Третье и не менее важное правило здорового питания – это режим приема пищи. Ведь от того, насколько правильно вы подберете продукты зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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