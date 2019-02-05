Как эффективно похудеть и не набрать лишний вес: три важных правила

До лета осталось несколько месяцев, поэтому девушки все активнее начинают работать над своей фигурой с помощью диет и физических нагрузок. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, а лишний вес не возвращался, надо правильно питаться и вести активный образ жизни, тратя больше энергии.

Диетолог Светлана Фус назвала три важных правила правильного питания.

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Первое правило здорового питания – гармоничное соотношение энергии, поступающей с пищей в течение дня, и энергии, которая тратится.

"То есть если вы будете употреблять энергии с пищей больше, чем тратите, тогда она лишними килограммами будет оставаться на вашей фигуре. Для того, чтобы похудение было эффективным и безопасным для здоровья, нужно потреблять достаточно энергии для поддержания жизненно важных функций и вести активный образ жизни, более активно расходуя энергию", – пояснила диетолог.

Второе правило питания – сбалансированное ежедневное меню, в которое должны входить все необходимые для организма вещества – разнообразные белки, полезные жиры и углеводы.

Поэтому, следует разработать индивидуальную систему питания, которая будет подходить именно для вашего организма и фигуры.

Третье важное правило здорового питания – режим приема пищи.

От того, насколько правильно вы подберете продукты, зависит только половина успеха. Вторая часть эффективного, а главное безопасного похудения – это умелое чередование этих продуктов, кратность и регулярность их употребления,

– подытожила диетолог.

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