Как эвакуированным из Китая людям передают пищу: видео из санатория "Новые Санжары"
Каждая порция отсортирована в отдельный пакетик – так людям, которые прибыли из Китая в Украину и находятся в обсервации в Новых Санжарах, передают пищу. На территорию санатория тележки с едой завозят люди, одетые в защитные костюмы.
Соответствующее видео распространил журналист Александр Махов, который тоже находится в обсервации. Ролик он разместил на своей фейсбук-странице.
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Вот так доставляют пищу в здание медбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая. Кормят три раза в день,
– отметил он в заметке.
Как людям в обсервации передают пищу: видео
Махов также поблагодарил украинцев, что передали для людей в обсервации книги.
Кто и почему находится в обсервации?В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В общем удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев.
Их разместили в медицинском центре поселка Новые Санжары и там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.
Вместе с ними на карантине остались члены экипажа самолета, который эвакуировал людей из Уханя, а также медики, которые за ними ухаживают.
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