Как эвакуированным из Китая людям передают пищу: видео из санатория "Новые Санжары"

Каждая порция отсортирована в отдельный пакетик – так людям, которые прибыли из Китая в Украину и находятся в обсервации в Новых Санжарах, передают пищу. На территорию санатория тележки с едой завозят люди, одетые в защитные костюмы.

Соответствующее видео распространил журналист Александр Махов, который тоже находится в обсервации. Ролик он разместил на своей фейсбук-странице.

Ранее: В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины

Вот так доставляют пищу в здание медбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая. Кормят три раза в день,

– отметил он в заметке.

Как людям в обсервации передают пищу: видео

Махов также поблагодарил украинцев, что передали для людей в обсервации книги.

Кто и почему находится в обсервации?В четверг, 20 февраля, Украина эвакуировала своих граждан из места распространения коронавируса – китайского города Ухань. В общем удалось эвакуировать 45 украинцев и 27 иностранцев.



Их разместили в медицинском центре поселка Новые Санжары и там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.



Вместе с ними на карантине остались члены экипажа самолета, который эвакуировал людей из Уханя, а также медики, которые за ними ухаживают.