Как йога и медитация влияют на мозг

Регулярные занятия йогой и медитацией изменяют структуру мозга, выяснили американские и голландские ученые.

В наблюдаемую группу вошли более 3700 человек, которые занимаются йогой и медитацией – участники масштабного исследования с общей выборкой в 15 тысяч человек, пишет PsyPost.

Читайте также: Как йога влияет на сексуальную жизнь мужчины

Испытуемые заполнили опросник об образе жизни и здоровьи, а также прошли МРТ-сканирование головного мозга. Более двух тысяч человек сделали эту процедуру несколько раз за период исследования, что позволило ученым наблюдать изменения.



Йога и медитация влияют на мозг

Участники, которые занимались йогой и медитацией, чаще других сообщали о высоком уровне стресса, но 90% из них отметили, что практики помогают им справиться с напряжением.

Ученые обнаружили, что у "йогов" правая амигдала и левый гиппокамп были меньше в объеме по сравнению с теми, кто не занимался йогой и медитацией, причем эти зоны уменьшались со временем.

"Различия в объеме были найдены только в правой амигдале, не в левой. Это подтверждает предыдущие исследования и объясняется тем, что правая амигдала связана с негативными эмоциями и мгновенными реакциями, тогда как левая отвечает за положительные эмоции и память", – говорится в статье.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.