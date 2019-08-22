Как йога и медитация влияют на мозг

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Йога влияет на мозг
Йога влияет на мозг / unsplash.com

Регулярные занятия йогой и медитацией изменяют структуру мозга, выяснили американские и голландские ученые.

В наблюдаемую группу вошли более 3700 человек, которые занимаются йогой и медитацией – участники масштабного исследования с общей выборкой в 15 тысяч человек, пишет PsyPost.

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Испытуемые заполнили опросник об образе жизни и здоровьи, а также прошли МРТ-сканирование головного мозга. Более двух тысяч человек сделали эту процедуру несколько раз за период исследования, что позволило ученым наблюдать изменения.

Йога та медитація впливає на мозок
Йога и медитация влияют на мозг

Участники, которые занимались йогой и медитацией, чаще других сообщали о высоком уровне стресса, но 90% из них отметили, что практики помогают им справиться с напряжением.

Ученые обнаружили, что у "йогов" правая амигдала и левый гиппокамп были меньше в объеме по сравнению с теми, кто не занимался йогой и медитацией, причем эти зоны уменьшались со временем.

"Различия в объеме были найдены только в правой амигдале, не в левой. Это подтверждает предыдущие исследования и объясняется тем, что правая амигдала связана с негативными эмоциями и мгновенными реакциями, тогда как левая отвечает за положительные эмоции и память", – говорится в статье.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Йога Мозг
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