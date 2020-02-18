Как качество сна влияет на то, какую пищу мы потребляем
Плохой, некачественный сон сказывается на здоровье человека: возникает тревожность, плохое самочувствие, недостаток сна также может влиять на микробиом кишечника.
Ученые из Колумбийского университета провели исследование того, как сон связан с рационом женщин.
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Суть исследования
Ученые изучили качество сна и пищевые привычки женщин-участниц в возрасте 20-75 лет. Результаты исследования говорят о том, что любое нарушение сна может стать причиной проблем с питанием. В частности, те женщины, которые страдали бессонницей, потребляли больше пищи в их рационе было меньше ненасыщенных жиров, чем в меню других женщин.
Плохой сон может привести к чрезмерному потреблению калорийной пищи, ведь сигналы голода и сытости нарушены, вследствие плохого восстановления организма.
Женщинам это особенно актуально, ведь они склонны к нарушениям сна на протяжении всей жизни,
– отметил Брук Аггарвал, доктор медицинских наук Колумбийского университета.
Нарушение сна
Расстройства сна могут проявляться как повышенная сонливость, нарушение ритма сна и бодрствования, хождение во сне, ночные кошмары. Однако самым распространенным типом нарушением сна является бессонница.
Нарушения сна могут быть причиной проблем с весом/Фото:Unsplash
- вам часто сложно уснуть;
- вы просыпаетесь несколько раз за ночь;
- сон непродолжительный и тревожный;
- случается, что вам не удается заснуть целую ночь;
- вы чувствуете себя усталым даже, если сон был длительным;
- регулярные ночные кошмары;
- чувствуете, что вам трудно сконцентрироваться.
Важно наладить режим сна, чтобы избежать проблем с питанием. Это поможет сохранить здоровье в целом, а также держать тело в тонусе и в здоровом весе.
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