Как карантин изменил психологическое состояние украинцев: результаты опроса

В связи с пандемией коронавируса в Украине ввели карантин. Что чувствует большинство украинцев и чем они занимаются во время карантина – читайте в материале.

Исследователи социологической группы "Рейтинг" опросили 1300 респондентов в возрасте от 18 и старше.

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Прежде всего, почти половина опрошенных украинцев стала чаще интересоваться новостями.

Треть опрошенных граждан отметили, что стали чаще убирать, готовить домашнюю еду и больше отдавать времени на просмотр кинолент и сериалов.

Около четверти украинцев теперь больше времени выделяют на саморазвитие, общение с родными и близкими, а также сон, еду и прослушивание музыки. В то же время каждый пятый украинец теперь может чаще заниматься хобби, читать книги или заниматься спортом.

В связи с карантином, почти половина респондентов рассказали, что выходят на прогулки значительно реже, чем обычно. Такие ограничения сказались и на общении с друзьями – около 40% заявили, что говорят с ними не так часто, как до карантина. Каждый пятый был вынужден ограничить общение с родными и близкими, а также занятия спортом.

Исследователи отметили, что модели поведения в период карантина несколько отличаются по гендеру. Женщины стали чаще готовить и интересоваться новостями, зато мужчины стали чаще заниматься спортом и тратить больше времени на сон, алкоголь и секс. Особенно это касается тех мужчин, которые не ходят на работу в период карантина.

Зато представители самой младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других смотрят фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом. Интересно, что в период карантина чаще всего развивают свои кулинарные навыки не пожилые люди, а именно самая младшая и молодая возрастная группы – до 40 лет. Кроме того, именно представители этих групп чаще сообщали о соблюдении карантинных ограничений.

Как изменилось психологическое состояние украинцев

Что касается базовых эмоций, то опрошенные чаще всего испытывают радость, заинтересованность и волнение, а менее выражено: удивление, гнев, грусть и страх. Зато реже всего украинцы чувствуют: нежелание, чувство вины, стыд и безразличие.

Чаще всего радость и безразличие испытывают представители самой младшей группы (18-29 лет), зато молодые люди (30-39) лет зачастую испытывают гнев и удивление.

Интересно, что самые старшие реже других испытывают безразличие, неприязнь и удивление, но чаще испытывают грусть . И несмотря на то, что именно эти люди в группе риска – они не часто испытывают страх.

. И несмотря на то, что именно эти люди в группе риска – они не часто испытывают страх. Также интересно, что женщины чаще мужчин испытывают радость, удивление, заинтересованность, волнение, чувство вины и грусть. Зато мужчины чаще сообщали о равнодушии, неприязни, нежелании и гневе.



Важность карантина / инфографика 24 Канала

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