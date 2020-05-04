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Как карантин повлиял на сексуальную жизнь людей в разных странах: исследования

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Как карантин повлиял на секс
Как карантин повлиял на секс / Unsplash

Коронавирус коснулся всех сфер жизни, включая секс. Ученые из Китая, Великобритании, Непала и Бангладеш исследовали, как пандемия изменила сексуальную жизнь мужчин и женщин

Результаты первого исследования, проведенного в Китае, опубликовали в The Journal of Sexual Medicine.

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В выборку попали 459 человек в возрасте от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Респонденты проходили онлайн-опрос в середине марта, когда Китай находился на строгом карантине.

Каждый четвертый участник в этот период заметил снижение либидо. Только 18% мужчин и 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальное желание повысилось.

Около 37% участников сообщили, что стали заниматься сексом реже, чем раньше, а 32% мужчин и 39% женщин отметили, что стали получать меньше удовольствия от процесса.

В Китаї карантин негативно вплинув на сексуальне життя
В Китае карантин негативно повлиял на сексуальную жизнь / unsplash.com

Другое исследование опубликовано в журнале Psychiatry Research. В онлайн-опросе приняли участие 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала. Все они находились в браке. Чуть меньше половины (45%) участников отметили, что карантин повлиял на их сексуальную жизнь.

Около 3,3% опрошенных сказали, что стали заниматься сексом гораздо чаще – если раньше они делали это раз в неделю, то теперь больше пяти раз. Как отмечают 50% супругов, изоляция помогла им укрепить эмоциональную близость в паре.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Секс
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