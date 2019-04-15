Как кесарево сечение влияет на малыша

Научные специалисты установили, что способ родов может влиять на микрофлору кишечника.

Исследования специалистов из медицинского центра Утрехта (Нидерланды) показало, что темпы и характер, с помощью которых дети при своем рождении приобретают кишечную микрофлору, влияют на их здоровье во все последующие годы жизни, говорится в исследовании Microbiome Utrecht Infant.

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В частности, это влияет на развитие их легких. Дети со слабой микрофлорой оказываются чаще подвержены заболеваниям дыхательного органа.



Кесарево сечение негативно влияет на здоровье детей

В свою очередь специалисты установили, что малым количеством полезных бактерий и отсутствием их разнообразия, кишечный микробиом был часто свойственен детям, которые появлялись на свет с помощью кесарева сечения.

Ранее Здоровье 24 писало, что дети, которые родились путем кесарева сечения, могут иметь более слабое здоровье, чем те, кто родился естественным путем. При кесаревом сечении врачам приходится отсасывать эту жидкость из легких. Такие дети более подвержены болезням бронхо-легочной системы.

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