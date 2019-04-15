Как кесарево сечение влияет на малыша

19 Читати новину українською
Как кесарево сечение влияет на ребенка
Как кесарево сечение влияет на ребенка / pixabay.com

Научные специалисты установили, что способ родов может влиять на микрофлору кишечника.

Исследования специалистов из медицинского центра Утрехта (Нидерланды) показало, что темпы и характер, с помощью которых дети при своем рождении приобретают кишечную микрофлору, влияют на их здоровье во все последующие годы жизни, говорится в исследовании Microbiome Utrecht Infant.

Читайте также: Как приучить детей есть полезную пищу

В частности, это влияет на развитие их легких. Дети со слабой микрофлорой оказываются чаще подвержены заболеваниям дыхательного органа.

Кесарів розтин негативно впливає на здоров'я дітей
Кесарево сечение негативно влияет на здоровье детей

В свою очередь специалисты установили, что малым количеством полезных бактерий и отсутствием их разнообразия, кишечный микробиом был часто свойственен детям, которые появлялись на свет с помощью кесарева сечения.

Ранее Здоровье 24 писало, что дети, которые родились путем кесарева сечения, могут иметь более слабое здоровье, чем те, кто родился естественным путем. При кесаревом сечении врачам приходится отсасывать эту жидкость из легких. Такие дети более подвержены болезням бронхо-легочной системы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня
12594
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 13238
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
11 апреля 08:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
5763
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
9 апреля 10:41 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 16650
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 1300
МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
3 апреля 11:01 МОЗ – как Волан-де-Морт, только положительный, – пресс-секретарь Ассоциации e-Health
Євгенія Мазур 731
Новости
Больше новостей
Залиште відгук