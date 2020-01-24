Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий

Пока по сетью распространяется не всегда правдивая информация о китайском коронавирусе, в закрытом Китае царят смешанные настроения. Украинская заробитчанка Оксана рассказала 24 каналу, как себя чувствуют простые люди в Китае вне зоны карантина.

Оксана живет в городе Чунцин (30 миллионов жителей). Недавно в провинции стало известно о первом больном коронавирусом. Впрочем, люди не слишком волнуются, готовятся к праздникам и путешествиям. По ее словам, государство очень осторожно освещает события из пораженных провинций, чтобы не вызвать панику, особенно перед Новым годом, когда люди находятся в путешествиях.

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Среди нас, иностранцев, сплетни ходят разные. Будто вирус есть в каждом городе, а власть не хочет об этом говорить. Но они ничем не обоснованы. Китайцы чувствуют себя спокойно, они доверяют власти и мерам, которые она применяет,

– сказала она.

Также она отметила, что в мировых СМИ много преувеличенной информации. Например, полки в магазинах пустые из-за подготовки к Новому году, а маски носят в основном потому, что в Китае на них мода, особенно зимой, когда холодно. И с новым вирусом это никак не связано.



Маски как часть моды в Китае / loveopium.ru

Они (китайцы – 24 канал) постоянно разговаривают на повышенных тонах и в преддверии Нового года сгребают продукты с полок. Это нация такая. Паники и ажиотажа среди населения нет. Они полностью доверяют своему правительству. Здесь делают все, чтобы люди не боялись,

– отметила Оксана.

В Китае Новый год празднуют 25 января. Это – самый главный семейный праздник в этой стране.

"Есть и люди, которые боятся эпидемии. Моя знакомая сидит дома и говорит, что никуда не пойдет – боится. Однако в большинстве люди спокойные", – говорит украинка.

Стоит отметить, что относительное спокойствие сохраняют китайцы из других провинций. Непосредственно в зонах карантина люди чувствуют себя более тревожно.

В целом, СМИ в Китае осторожно информируют своих граждан. Это можно понять, потому что общая паника никак не поможет решению проблемы. С другой же стороны, в 2002 году был прецедент, когда правительство Китая до последнего занижало информацию о смертности от вируса и не информировало об этом ВОЗ. Тогда от вируса погибли сотни людей.

Что известно о китайском коронавирусе?

Сейчас подтвержден 901 случай заболевания и 26 летальных случаев.

Новый вид коронавируса, который был зафиксирован только в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

Автор: Богдан Мирошниченко

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