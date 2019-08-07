Как кофе влияет на сон человека: новое исследование
Новое исследование показало, что кофе перед сном не влияет на качество сна. А никотин и алкоголь нарушают сон.
Исследователи из Флоридского атлантического университета и Гарвардской медицинской школы наблюдали за 785 людьми на протяжении 5 164 суток. Они регистрировали, сколько кофеина, алкоголя и никотина потребляли участники эксперимента.
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Одна сигарета перед сном сокращала продолжительность сна на 42 минуты у людей, страдавших бессонницей. А кофеин не имел никакого эффекта.
Ученые добавили, что результаты были неожиданностью для команды, но они соответствовали предыдущим данным о влиянии кофеина на сон.
Люди имеют разную чувствительность к кофеину
Некоторые люди очень чувствительны к кофеину, и для них важно перед сном не употреблять напитки, содержащие это вещество. Но это не золотое правило, просто слушайте свое тело,
– рассказал эксперт по сну доктор Нейл Стэнли.
По его словам, на некоторых людей кофеин имеет значительно меньшее влияние, а иногда и вовсе его не имеет.
"Если вы пили две чашки крепкого кофе каждый вечер в течение последних 40 лет и у вас только возникла проблема со сном, то дело почти наверняка не в кофе", – добавил эксперт.
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