Как кофе влияет на сон человека: новое исследование

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Кофеин не влияет на качество сна
Кофеин не влияет на качество сна / pixabay.com

Новое исследование показало, что кофе перед сном не влияет на качество сна. А никотин и алкоголь нарушают сон.

Исследователи из Флоридского атлантического университета и Гарвардской медицинской школы наблюдали за 785 людьми на протяжении 5 164 суток. Они регистрировали, сколько кофеина, алкоголя и никотина потребляли участники эксперимента.

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Одна сигарета перед сном сокращала продолжительность сна на 42 минуты у людей, страдавших бессонницей. А кофеин не имел никакого эффекта. 

 
Как действует кофеин
Кофеин воздействует на головной мозг, блокируя действие аденозина – химического соединения в нашем организме, которое действует на психику. Аденозин замедляет выброс нейромедиаторов – химических соединений, которые передают нервные импульсы от одной нервной клетки к другой. В этом заключается успокаивающее действие аденозина на организм. Без успокаивающего эффекта аденозина нервные клетки продолжают быстро возбуждаться. Кофеин блокирует действие аденозина, и, таким образом, осуществляет возбуждающее действие.

Ученые добавили, что результаты были неожиданностью для команды, но они соответствовали предыдущим данным о влиянии кофеина на сон.

Люди мають різну чутливість до кофеїну
Люди имеют разную чувствительность к кофеину

Некоторые люди очень чувствительны к кофеину, и для них важно перед сном не употреблять напитки, содержащие это вещество. Но это не золотое правило, просто слушайте свое тело,
– рассказал эксперт по сну доктор Нейл Стэнли.

По его словам, на некоторых людей кофеин имеет значительно меньшее влияние, а иногда и вовсе его не имеет.

"Если вы пили две чашки крепкого кофе каждый вечер в течение последних 40 лет и у вас только возникла проблема со сном, то дело почти наверняка не в кофе", – добавил эксперт.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Сон
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