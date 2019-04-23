Как кофеин влияет на занятия спортом

Те, кто сильнее всего реагируют на кофеин, могут улучшить работоспособность аж до 16%, об этом рассказывают ученые, исследовавшие это в группе из ученых из Австралии, США и Великобритании.

Исследователи провели оценку 300 научных работ на эту тему с почти 5-ю тысячами "подопытных".

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Какая доза кофеина улучшает работу организма

Кофеин в организме от двух порций кофе может улучшить результаты физических упражнений от 2% до 16%.

Кроме того, что мы наслаждаемся вкусом, главная причина, почему мы пьем кофе, – это попадание кофеина в кровь. Кофеин помогает не спать, повышает концентрацию и внимание, когнитивные функции, навыки краткосрочной памяти и решения проблем. Он также может повысить физическую работоспособность,

– отметили ученые.

При этом следует отметить, что доза кофеина в кофе варьируется от типа зерен, способа приготовления, производителя и других факторов. В среднем в одной чашке содержится от 95 до 165 миллиграммов вещества.

Какой кофе стоит употреблять

Эксперты считают, что для улучшения показателей необходимо от 3 до 6 миллиграммов на 1 килограмм. То есть человеку весом около 70 килограммов нужно от 210 до 420 мг кофеина – это примерно две чашки кофе.

Для среднестатистического человека улучшение, вероятно, будет в пределах 2-6%. Это не так уж и много в повседневной жизни, но в соревновательных видах спорта относительно небольшие улучшения в производительности могут иметь большое значение.

Кофеин может улучшить способность бегать и ездить на велосипеде дольше, чем обычно или пройти определенное расстояние за более короткий промежуток времени. Он также может позволить выполнить больше упражнений с весом в тренажерном зале,

– пояснили авторы исследования.

Употреблять напиток рекомендуют за 45-90 минут до начала тренировки. Некоторые формы кофеина, например – кофейная жевательная резинка, усваиваются быстрее и могут вызвать эффект повышения производительности даже при употреблении за 10 минут до тренировки.

Специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление кофеина грозит бессонницей, нервозностью, головной болью и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

Мы обнаружили, что кофеин улучшает способности к бегу, езде на велосипеде, поднятию тяжестей в тренажерном зале. В повседневной жизни это может показаться незначительным, но профессиональным спортсменам важны хоть малейшие сдвиги,

– говорят исследователи.

Почему так происходит?

Когда человек устает – это происходит из-за вещества аденозин. Оно замедляет деятельность мозга и вызывает чувство усталости, а также воздействует на определенные рецепторы.

Химическая структура кофеина очень похожа на аденозин, но действует наоборот. Если принять кофеин, он влияет на те же рецепторы в мозге, но при этом уменьшает чувство усталости и меняет наше восприятие усилий.

Этот эффект одинаков как у людей, которые регулярно пьют кофе, так и у тех, кто напиток не очень любит.

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