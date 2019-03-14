Как количество сна влияет на кожу

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Как кожа восстанавливается ночью
Как кожа восстанавливается ночью / unsplash.com

Достаточно две ночи подряд поспать меньше 7 часов, чтобы выглядеть не так привлекательно.

У невысыпающегося человека резко снижается выработка гормона роста, который необходим для процесса восстановления. Кожа образует новый коллаген именно ночью. Соответственно, меньше сна – меньше коллагена – больше морщин, рассказала дерматолог Кристина Копельчук.

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Во время сна кровь приливает к лицу и кровоснабжение клеток улучшается – получаем здоровый сияющий вид лица. Та же история и с темными кругами под глазами – неправильное кровоснабжение.

Брак сну негативно впливає на шкіру
Недостаток сна негативно влияет на кожу

И с волосами то же. От недосыпания, плохого кровоснабжения страдает и кожа головы. Как следствие – слабые и ломкие волосы.

Ночью клетки кожи восстанавливаются активнее, потому что им не нужно заниматься защитой от свободных радикалов или ультрафиолетовых лучей.

Ранее врач-диетолог Екатерина Павлова привела самые яркие примеры диагностики заболеваний/дефицитов по состоянию вашей кожи.

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Теги: Красота Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сон
Источник: 24 Канал
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