Как комфортно путешествовать с детьми самолетом

Путешествие самолетом – это самый быстрый способ добраться до нужного места назначения, чем другим видом транспорта. Однако, как переносят такую поездку маленькие дети и что делать, чтобы малыш не капризничал на борту и спокойно перенес перелет.

Представители американской академии педиатрии ответили на самые распространенные вопросы родителей относительно перелета с детьми.

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Не лететь сразу после рождения

Да, не рекомендуется лететь с ребенком сразу после рождения без необходимости, ведь это повышает риски малютки подхватить инфекцию и вероятность испытать проблемы со здоровьем из-за изменения уровня кислорода в самолете.

Кроме того, нужно узнать, нет ли в той стране, куда отправляется семья, вспышек вирусных заболеваний.

Позаботиться об автокресле для самолета, или специальных ремнях безопасности

Как известно, детям до двух лет не нужен отдельный билет на самолет. Это означает, что малыш должен сидеть на коленях у родителей, однако, если будет турбулентность, взрослому будет сложно защитить ребенка руками.

Иногда стоит поинтересоваться, нет ли еще одного свободного места в воздушном судне. Безопасно лететь ребенку со специальными ремнями безопасности или в автокресле, которое обязательно должно быть сертифицированным для самолетов.

Место возле окна

Многие родители интересуются тем, какое место в самолете будет лучшим для ребенка. В академии педиатрии рассказывают, что возле окна – безопаснее всего. Ведь на проходе есть риск обжечься горячими напитками и зацепиться за тележку с едой.

Еда для малышей

Многие аэропорты позволяют при контроле родителям оставить с собой смеси для кормления ребенка.

А также не забудьте об игрушках для малыша, памперсах, салфетках и других необходимых вещах для комфортного путешествия.

Перелет с детьми: примеры звезд

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала фанатам в социальных сетях о первом перелете с их сыном Елисеем. Тогда семейство отправилось на отдых на Сардинию с пересадкой, а ребенку еще не исполнилось два месяца.

Тогда звездная мама взяла с собой для малыша памперсную пеленку, памперсы, влажные салфетки, сменную одежду и обычную пеленку. Все перелеты Елисей проспал на руках.

Снежана Бабкина "На взлете и посадке я кормила его, чтобы ушки не болели. В аэропортах ездили в колясочке, гуляли – не спали, нагуливали сон. Все прошло отлично!"

Королевская чета принц Гарри и Меган Маркл также имели опыт путешествия с маленьким ребенком. В сентябре 2019 года они отправились в десятидневный тур по Африке вместе с 4-месячным сыном Арчи Харрисоном. Первый перелет малыша длился более 11 часов.

Своим опытом перелетов поделилась и Санта Димопулос, которая родила девочку Софию 14 сентября в роддоме Монако. После выхода из больницы певица провела еще несколько месяцев в Монте-Карло перед возвращением в Киев. По ее словам, дочь спокойно переносит путешествия самолетом и не капризничает.

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