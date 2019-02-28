Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье

Деятельность человека, его поведение всегда зависит от появления определенных эмоций как у него самого, так и у людей, которые его окружают. Буквально с первых минут знакомства у собеседника возникают позитивные или негативные переживания по отношению к собеседнику. Такие переживания называют эмоциями, чувствами.

Об эмоциональной жизни Здоровью 24 рассказал известный психолог, профессор, директор института психологии им.Костюка Сергей Максименко.

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Для того чтобы выразить полный спектр эмоций, природа наградила нас 43 мышцами, отвечающими за мимику. Эмоции – сильнейший мотиватор. Именно они управляют нашим желанием выжить, развиваться, размножаться, общаться и любить.

Эмоциональное здоровье – реализуется в гармоничных отношениях.

Здесь, но не сейчас

Отношение к действительности, к людям в нашей жизни, к жизненным ситуациям отражается в нашем мозгу и трансформируется в эмоции – удовлетворение или неудовлетворение, радость, печаль, гнев, стыд и многие другие. Существует более сотни эмоций. И это только те, о которых мы точно знаем.

Психолог Сергей Максименко “Всего ученые выделяют шесть видов эмоций – негативная, позитивная, нейтральная, нетрадиционная, статическая и динамическая. Интересно то, что эмоции способны формироваться по отношению к ситуациям и событиям, которые происходят здесь и сейчас. Эмоции могут переполнять нас даже при мыслях о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях”.

Существует семь базовых эмоций – это счастье, злость, удивление, отвращение, грусть, страх и восхищение. Счастье – наиболее противоречивая эмоция, поскольку она может базироваться на радости, эйфории, удивлении.

Эмоциональное здоровье – реализуется в гармоничных отношениях/ / unsplash.com

Достижение эмоционального благополучия возможно при выполнении следующих основных условий:

выраженной индивидуальности;

коммуникабельности;

умения находить общий язык с другими людьми;

активного поведения.

Неконтролируемый негатив

Негативными эмоциями считаются те, при которых человек испытывает страх, гнев, зависть, обиду. Такие эмоции ухудшают настроение, угнетают здоровье. У человека, который испытывает агрессию и гнев – краснеет лицо, напрягаются мышцы, повышается голос, начинается активная жестикуляция.

Психолог Сергей Максименко “Гнев снижает способность логически мыслить и принимать взвешенные решения. В таком состоянии трудно контролировать свои действия и мысли. Если человек испытывает длительное чувство гнева, обиды или недовольства – это обессиливает организм, таким образом, могут возникнуть постоянная головная боль, депрессия, бессонница”.

Так же негативно влияет на здоровье и длительное ощущение страха, у человека может заболеть живот. Наибольшее влияние эмоции оказывают на сердечно-сосудистую систему – гнев и длительное раздражение способствуют нарушению работы сердца и развитию гипертонии.

Негативные эмоции могут разрушить физическое здоровье//pixabay.com

Чтобы сохранить эмоциональное здоровье, принимать взвешенные решения, нужно научиться:

управлять эмоциями;

не забывать, что принятие решений влияет не только на себя, но и на других людей;

выбирая вариант решения, нужно уважать чувства другого человека;

взаимопонимание поможет избежать поступков, которые оскорбляют окружающих;

научиться методу самоконтроля.

Подконтрольная радость

Положительными эмоциями считаются те, при которых человек чувствует радость, удовольствие, восторг, восхищение, удовлетворение собой, уважение, доверие, симпатию, нежность, любовь, благодарность, легкость, безопасность. Во время ощущения положительных эмоций у человека выделяются гормоны, препятствующие воспалительным процессам. В это же время происходит выделение эндорфинов, которые способны уменьшить болевые ощущения.

Психолог Сергей Максименко “Важно, опираясь положительные эмоции, развивать эмоциональный интеллект, поскольку он важнее ума. По данным ученых, ваше финансовое благополучие на 85% зависит от ваших лидерских качеств, способности общаться и вести переговоры. И только на 15% – от знаний и эрудиции".

Эмоциональное здоровье зависит от того, какие эмоции преобладают в жизни человека, поэтому умение управлять эмоциями, оптимистичный взгляд на жизнь – условия сохранения эмоционального и физического здоровья в целом.

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