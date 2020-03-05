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Как коронавирус попал в Европу: детали

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33-летний гражданин Германии, вероятно, был первым европейцем, который заразился инфекцией нового коронавируса. Это произошло 24 января.

Об этом сообщает итальянское издание Corriera dela Serra.

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5 марта врачи опубликовали отчет в Медицинском журнале Новой Англии. Первые симптомы у мужчины появились 24 января. Это респираторные симптомы и высокая температура. 27 января он вернулся на работу, потому симптомы ослабли.

Также известно, что 20 и 21 января он присутствовал на совещаниях, на которые приехала его коллега из Шанхая. Она находилась в Германии с 19 по 22 января без каких-либо проявлений болезни.


Вирус в Европе распространился из Германии / unsplash.com

Первые симптомы у нее появились во время обратного рейса в Китай. 26 января у нее диагностировали положительную реакцию на коронавирус. 27 января она сообщила своим немецким партнерам о своем положительном результате, и в Германии начали проверять людей, контактировавших с ней, в том числе 33-летнего мужчину, у которого обнаружили положительный тест на вирус, хотя сейчас у него нет симптомов.

"Следует отметить, что инфекция, вероятно, передавалась во время инкубационного периода, когда симптомы были мягкими и неспецифическими. В этом контексте тот факт, что вирус был обнаружен в значительных количествах в мокроте человека даже в период выздоровления, создает проблему переноса вируса даже после исчезновения симптомов", – отметили медики.

Коронавирус Covid-19: коротко

  • По состоянию на 5 марта коронавирусом заболели больше 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни более 3200 человек, выздоровели – больше 50 тысяч человек.
  • На протяжении прошедших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
  • По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
  • МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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