Как коронавирус поражает легкие пациента: видео

Ученые создали видео на основе изображений из компьютерной томографии грудной клетки пациента с Covid-19.

На видео четко видно, какие сегменты легких поражает пневмония, вызванная коронавирусом, сообщает телеграмм-канал Baza.

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Что происходит с легкими на протяжении болезни

В начале заболевания, не более чем в четырех ячейках появляется так называемый симптом матового стекла. Так называют уплотнение в легочной ткани на уровне альвеол.

Со временем воспаление легочной ткани разрастается. Начиная с нижних частей легких, уплотнения диаметром не более 3 сантиметров распространяются по периферии, на сеть сосудов и бронхи.

Именно на этой стадии заболевания, то есть примерно на четвертый день, у человека возникает одышка и затрудненное дыхание. Все из-за того, что в поврежденных альвеолах начинает накапливаться жидкость, которая провоцирует нарушения в кислородном обмене.

Как выглядят легкие во время Covid-19: видео

На пятый-восьмой день вирусной пневмонии уплотнение начинают стремительно распространяться и формируют в сегментах целые ячейки.

На десятый-тринадцатый день наступает пик болезни. То есть симптом "матового стекла" является не локальным, а словно захватывает всю долю легкого вполне.

К слову, ранее мы расписали, как Covid-19 протекает у человека день за днем и как меняются симптомы.

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