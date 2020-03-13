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Как коронавирус влияет на детей: новое исследование

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Болезнь, которую вызывает коронавирус, у детей проходит в мягкой форме и не вызывает тяжелой формы пневмонии. Этим объясняется малое количество летальных случаев.

Об этом говорится в исследовании китайских медиков и биологов, опубликованном в Nature Medicine.

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Медики провели исследование на 10 инфицированных китайских детях зараженных коронавирусом. Так было определено, что ни один ребенок за время болезни не нуждался в интенсивной терапии и респираторной поддержке.

При этом, по сравнению со взрослыми, дети имели высокую температуру, однако она не превышала 39 градусов. У одного ребенка болезнь прошла вообще без заметных симптомов.

Также врачи отметили, что коронавирус длительное время способен оставаться в отходах жизнедеятельности. Это, по мнению ученых, повышает вероятность фекально-оральной передачи вируса.

Профілактика коронавірусу
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Дети
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