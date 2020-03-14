Как коронавирус влияет на половое здоровье мужчины: исследование

Андрологи считают, что коронавирус может привести к ухудшению иммунного гомеостаза в яичках, вызвав орхит. Это воспаление, которое влияет на количество спермы у мужчины и тем самым вредит репродуктивной функции.

Никаких доказательств тому, что коронавирус влияет на фертильность нет, но теоретически это возможно. Ведь он генетически похож на коронавирус SARS, который наносил вред репродуктивной функции, пишет South China Moring Post.

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И Covid-19, и SARS вторгаются в клетки, соединяясь с ферментом Ace2, который есть в яичках, почках и сердце.

Поэтому специалисты считают, что мужчины, которые переболели Covid-19, должны пройти обследование.

Андролог Чи Гуанчонг рассказал, что влияние инфекций на мужскую репродуктивную систему самом деле не редкость.

Было доказано, что многие вирусы влияют на фертильность мужчин, учитывая вирусы гепатита B и паротита. Ко мне несколько лет приходили пациенты которые пережили SARS, но выборка слишком мала, чтобы сделать какой-то вывод

– заявил он.

Следовательно, врач предлагает тем мужчинам, которые хотят стать родителями, сдать тест на фертильность.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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