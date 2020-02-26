Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
Геморрой – это воспаление, расширение или тромбоз геморроидальных вен в нижней части прямой кишки и заднего прохода.
Врежде всего стоит отметить, что есть два вида геморроя: наружный и внутренний. Обычно внутренний геморрой не вызывает никаких симптомов, но его можно заметить благодаря крови на туалетной бумаге или выпадением из ануса плотного узла. Если вы заметили кровотечение – пожалуйста, не откладывайте визит к врачу.
К теме: Как вылечить геморрой: советы врача
Даже если вы не уверены, что у вас геморрой, вам необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь кровь может быть и симптомом полипов толстой кишки, колита, болезни Крона, дивертикулита и колоректального рака.
Симптомы геморроя:
- Горечь;
- Кровотечение;
- Зуд;
- Припухлость.
Почему возникает геморрой:
- Сидячий или малоподвижный образ жизни;
- Напряжение во время дефекации;
- Тяжелые и чрезмерные физические нагрузки;
- Ожирение;
- Беременность;
- Употребление малого количества клетчатки;
- Диарея или запоры.
Актуально: Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
Современные методы лечения геморроя
Малоинвазивное (амбулаторное) лечение:
Трансанальная геморроидальная деартерилизация
Наиболее перспективным методом лечения геморроя является трансанальная геморроидальная деартерилизация ТГД (THD). Этот метод позволяет за один сеанс лигировать (перевязать) все артерии, ведущие к геморроидальным узлам. Без доступа крови за 3-6 месяцев узлы склерозируются и в дальнейшем замещаются соединительной тканью.
Инъекционная склеротерапия. Этот метод применяют во время кровотечений при внутреннем геморрое.
Лигирование латексными кольцами. Его используют для лечения внутренних геморроидальных узлов и при кровотечении внутреннего геморроя. Впрочем, его могут назначить только в том случае, которую традиционное лечение не оказалось эффективным.
Инфракрасная фотокоагуляция. Данный метод используется при внутренних геморроидальных узлах или в том случае, если лигирование латексными кольцами оказалось неэффективным.
Оперативное лечение
При особо тяжелых случаях есть смысл провести хирургическое вмешательство. Так, хирургия геморроя – это безопасно и эффективно, однако после проведения процедуры вам все равно придется изменить образ жизни, чтобы болезнь не вернулась.
Геморроидэктомия – оперативное вмешательство, во время которого врач удаляет геморроидальные узлы. Может проводиться как под местной, так и под общей анестезией. Назначается на 3 стадии геморроя или тромбоза геморроидальных узлов, которые выпали.
Операция Лонго или PPH – современная процедура, во время которой врач использует устройство, похожее на степлер, чтобы “зашить слизистую”. Это позволяет удалить внутренние геморроидальные узлы и, вместе с тем, “подтянуть” слизистую оболочку, что выпадает из прямой кишки. Эта операция разрешена на любой стадии заболевания, но чаще всего используется на 3.
Консервативное лечение
Проводится на любой стадии геморроя и включает в себя прием венотоников и применение местных средств.
Флебодиа 600 мг – венотоник французского производства, который содержит 600 мг высокоочищенного диосмина. Розовая таблетка округлой формы с оболочкой, относительно небольшого размера, что позволяет легко ее проглотить. Это современный и комфортный вариант лечения симптомов острого геморроя, ведь применение местных средств может вызвать определенные неудобства при современном ритме жизни – загрязнение белья, поиск места для введения свечи или мази и т.д. Таблетки Флебодиа 600 мг принимать удобно и быстро! 1 таблетку Флебодиа 600 мг просто запить водой, принимать 2-3 раза в сутки, в течение 7 дней.
Флебодиа повышает тонус расширенных сосудов прямой кишки, улучшает микроциркуляцию крови и оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Таблетки Флебодиа 600 мг, благодаря главному компоненту – очищенном диосмина, являются эффективным методом при лечении симптомов геморроя
.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Под названием Флебодиа 600 подразумевается лекарственное средство Флебодиа 600 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 600 мг № 30 (15х2) в блистерах.
Реклама безрецептурного лекарственного средства. РП № UA/8590/01/01 от 01.08.2018 г. Приказ МОЗ Украины №1655 от 22.07.2019 г. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства и информации о наличии противопоказаний. Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: Иннотера Шузи, Франция. Представительство" Лаборатория Иннотек Интернасьйональ", адрес: Украина, 01001 м. Киев, ул. Малая Житомирская / Михайловская, 6/5, тел. [+38 044 278 06 38] (тарификация согласно тарифам вашего оператора).
Выбор редакции
-
Заместитель министра здравоохранения и депутат парламента Ирана заболели коронавирусом25 февраля , 15:06
-
Панику раздули СМИ: украинка из Италии рассказала, что там на самом деле происходит24 февраля , 21:23
-
Украинское консульство в Милане прекращает обслуживание граждан из-за коронавируса24 февраля , 20:04