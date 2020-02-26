Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу

Геморрой – это воспаление, расширение или тромбоз геморроидальных вен в нижней части прямой кишки и заднего прохода.

Врежде всего стоит отметить, что есть два вида геморроя: наружный и внутренний. Обычно внутренний геморрой не вызывает никаких симптомов, но его можно заметить благодаря крови на туалетной бумаге или выпадением из ануса плотного узла. Если вы заметили кровотечение – пожалуйста, не откладывайте визит к врачу.

К теме: Как вылечить геморрой: советы врача

Даже если вы не уверены, что у вас геморрой, вам необходимо проконсультироваться с врачом. Ведь кровь может быть и симптомом полипов толстой кишки, колита, болезни Крона, дивертикулита и колоректального рака.

Симптомы геморроя:

Горечь;

Кровотечение;

Зуд;

Припухлость.

Почему возникает геморрой:

Сидячий или малоподвижный образ жизни;

Напряжение во время дефекации;

Тяжелые и чрезмерные физические нагрузки;

Ожирение;

Беременность;

Употребление малого количества клетчатки;

Диарея или запоры.

Актуально: Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь

Современные методы лечения геморроя

Малоинвазивное (амбулаторное) лечение:

Трансанальная геморроидальная деартерилизация

Наиболее перспективным методом лечения геморроя является трансанальная геморроидальная деартерилизация ТГД (THD). Этот метод позволяет за один сеанс лигировать (перевязать) все артерии, ведущие к геморроидальным узлам. Без доступа крови за 3-6 месяцев узлы склерозируются и в дальнейшем замещаются соединительной тканью.

Инъекционная склеротерапия. Этот метод применяют во время кровотечений при внутреннем геморрое.

Лигирование латексными кольцами. Его используют для лечения внутренних геморроидальных узлов и при кровотечении внутреннего геморроя. Впрочем, его могут назначить только в том случае, которую традиционное лечение не оказалось эффективным.

Инфракрасная фотокоагуляция. Данный метод используется при внутренних геморроидальных узлах или в том случае, если лигирование латексными кольцами оказалось неэффективным.

Оперативное лечение

При особо тяжелых случаях есть смысл провести хирургическое вмешательство. Так, хирургия геморроя – это безопасно и эффективно, однако после проведения процедуры вам все равно придется изменить образ жизни, чтобы болезнь не вернулась.

Геморроидэктомия – оперативное вмешательство, во время которого врач удаляет геморроидальные узлы. Может проводиться как под местной, так и под общей анестезией. Назначается на 3 стадии геморроя или тромбоза геморроидальных узлов, которые выпали.

Операция Лонго или PPH – современная процедура, во время которой врач использует устройство, похожее на степлер, чтобы “зашить слизистую”. Это позволяет удалить внутренние геморроидальные узлы и, вместе с тем, “подтянуть” слизистую оболочку, что выпадает из прямой кишки. Эта операция разрешена на любой стадии заболевания, но чаще всего используется на 3.

Консервативное лечение

Проводится на любой стадии геморроя и включает в себя прием венотоников и применение местных средств.

Флебодиа 600 мг – венотоник французского производства, который содержит 600 мг высокоочищенного диосмина. Розовая таблетка округлой формы с оболочкой, относительно небольшого размера, что позволяет легко ее проглотить. Это современный и комфортный вариант лечения симптомов острого геморроя, ведь применение местных средств может вызвать определенные неудобства при современном ритме жизни – загрязнение белья, поиск места для введения свечи или мази и т.д. Таблетки Флебодиа 600 мг принимать удобно и быстро! 1 таблетку Флебодиа 600 мг просто запить водой, принимать 2-3 раза в сутки, в течение 7 дней.

Флебодиа повышает тонус расширенных сосудов прямой кишки, улучшает микроциркуляцию крови и оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Таблетки Флебодиа 600 мг, благодаря главному компоненту – очищенном диосмина, являются эффективным методом при лечении симптомов геморроя

.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Под названием Флебодиа 600 подразумевается лекарственное средство Флебодиа 600 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 600 мг № 30 (15х2) в блистерах.

Реклама безрецептурного лекарственного средства. РП № UA/8590/01/01 от 01.08.2018 г. Приказ МОЗ Украины №1655 от 22.07.2019 г. Перед применением лекарственного средства обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства и информации о наличии противопоказаний. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Иннотера Шузи, Франция. Представительство" Лаборатория Иннотек Интернасьйональ", адрес: Украина, 01001 м. Киев, ул. Малая Житомирская / Михайловская, 6/5, тел. [+38 044 278 06 38] (тарификация согласно тарифам вашего оператора)​.





