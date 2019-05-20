Как лечить и избежать солнечных ожогов

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Как уберечься от солнечных ожогов
Как уберечься от солнечных ожогов / pixabay.com

Солнечные ожоги приносят не только дискомфорт, но и могут сильно повредить нашему здоровью и даже стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

Чтобы не получить солнечные ожоги следует придерживаться нескольких базовых правил, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Как не получить солнечные ожоги

  1. Не выходите на солнце в пик его активности (обычно это с 12–00 до 16–00).
  2. Если вышли, используйте солнцезащитные средства: кремы или масла с защитой (SPF) не ниже 30.
  3. Важно наносить его повторно каждые 2–3 часа и после купания.
  4. Старайтесь не использовать средство, у которого вышел срок годности (особенно, если прошло более 3–х лет).
  5. Надевайте одежду с длинными рукавами, носите солнцезащитные очки.
  6. Американская Академия педиатров не рекомендует детям младше 6 месяцев подвергаться воздействию солнца.

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Что делать, если получили солнечные ожоги

  • Немедленно спрячьтесь от солнца, чтобы остановить прогрессирование ожогов.
  • Охладите пораженные участки прохладной водой (например, прохладным душем).
  • Ни в коем случае, не пользуйтесь народными средствами (сметана, водка, спирт и т.п.).
  • Для облегчения боли можно использовать: холодные компрессы, гели, содержащие алоэ вера.
  • Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен 400-800 мг 2–3 раза в сутки) – 1–2 дня.

По статистике, солнечные ожоги, хотя бы раз в жизни получали примерно 50-70% людей на планете. Поэтому очень широко распространены различные народные методы лечения: сметана, масло, спирт, моча. Но их действенность очень сомнительна и они могут еще больше навредить.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Советы Отдых Лечение
Источник: Здоров'я 24
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