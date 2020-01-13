Как правильно лечить грипп и простуду?

Болеть – это неприятно, дорого и всегда не вовремя. Но, если сделать все правильно – можно избежать осложнений, потратить меньше средств и выздороветь гораздо быстрее. Как это сделать – читайте в нашем материале.

О гриппе и простуде существует немало мифов, например, что они возникают из-за холода. На самом деле – кондиционер, мороз, снег, сквозняк не имеют ничего общего с этими заболеваниями. Мы болеем из-за вирусов, которые получаем от других людей. Чтобы заразиться – достаточно находиться с больным в одном помещении и, если ваш иммунитет сейчас находится не в своей лучшей форме – привет, простуда!

Но как лечиться, если не удалось уберечься? К сожалению, большинство препаратов, которые сейчас существуют, в лечении гриппа или простуды не помогут. Они устраняют лишь симптомы, но сам вирус побороть не способны. Поэтому, для начала, выясним, что нам точно не поможет выздороветь.

Как нужно лечить грипп и простуду?

Антибиотики. Они созданы, чтобы бороться с бактериями – живыми организмами, которые могут размножаться и их количество увеличивается. Против вирусов антибиотики бессильны, потому что вирусы – это совсем другой класс организмов (по сравнению с бактериями), которые даже не имеют клеток. Поэтому употребляйте антибиотики, если грипп и простуда не имеют бактериальных осложнений. Кстати, бронхит у 90% тоже вызван вирусами, поэтому у вас должны возникать вопросы к врачу, если он вам назначает антибиотик.

Народные методы. Чеснок, лук, водка с перцем, редька, ингаляции, искусственное причиненное потоотделение и другие методы возникли, потому что у людей не было других способов борьбы с болезнями. Они не имели доступа к медицине. Сейчас ситуация изменилась коренным образом – ученые провели большое количество исследований на людях, доказывающих абсурдность и иногда и вредность вышеупомянутых методов, которые иногда напоминают пытки. Мы все используем новейшие транспортные средства для преодоления расстояний, а не ездовой транспорт, как в древности – так же и с методами и способами лечения.

Витамин С в больших дозах. Исследования показали, что эффективность этого витамина не превышает эффект плацебо.

Гомеопатия. Такие препараты не могут вылечить ни одно заболевание. Грипп и простуда – не исключение, так как эти средства не имеют ни одной молекулы действующего (лечебного) вещества в своем составе

Эхинацея и женьшень. Такая же история, что и с витамином С: ученые провели исследования – эффективность не подтвердилась.

Средства против кашля. Противокашлевые средства только блокируют кашель, однако не способствуют выведению мокроты, в которой организм специально собрал вирусы, чтобы избавить организм от их воздействия. Муколитики усиливают кашель, который у вас и так есть. В любом случае, если вам мешает кашель – это повод обратиться к врачу. Он обследует вас и примет решение, как лечить ваш кашель, если его действительно надо лечить.



В аптеках много неэффективных средств, на которые не стоит тратить деньги \ pixabay.com

Как правильно лечить грипп и простуду?

Сидите дома. Прежде всего – вы перестанете быть мобильным инкубатором-носителем вирусов и, таким образом, прекратите распространения инфекции среди здоровых людей. Во время этих заболеваний защитные функции организма снижаются – потому к простуде можно присоединить грипп и бактериальную инфекцию. Это усложнит лечение и надолго лигит вас работоспособности.

Спокойствие и сон. Болезнь – это стресс для всех систем и органов вашего тела. Чтобы они могли восстанавливаться и отдыхать – нужно много спать.

Пейте. Это нужно делать, чтобы избежать обезвоживания. Не стоит заливать в себя жидкость литрами. Это приведет к излишней нагрузке на почки и даже может вызвать отравление водой (да, бывает и такое). Поэтому, если у вас нет высокой температуры тела (выше чем 38,5 ℃) достаточно пить 3-4 чашки теплой (не горячей) воды в день.

Не допускайте горячки. Если температура тела выше 38,5 ℃ – выпейте жаропонижающие препараты. Такая температура уже опасна. Если лекарства не подействуют и температура тела продолжит увеличиваться до 40 ℃ – обязательно вызывайте скорую. Также это нужно сделать, если на теле появилась сыпь, которая не меняет цвет под нажимом, при судорогах и если появились проблемы с дыханием и синюшность кожи.

Промывайте нос и полощите горло. Это поможет вам смыть вирусы и бактерии, снять отек, увлажнить слизистую оболочку и восстановить носовое дыхание. Эффективным средством для промывания носа и полоскания горла является Долфин. Готовый раствор Долфина похож по составу на плазму крови, эффективно смывает вирусы и бактерии со слизистой оболочки и осуществляет прямую антибактериальное и противовирусное действие. Кроме того, Долфин содержит два растительных экстракта – шиповника и солодки, которые действенно снимают воспаление и отек. Исследования показали, что это средство способно снизить продолжительность заболевания, выраженность симптомов, риск бактериальных осложнений и на 96% улучшить дыхание носом.

Осельтамивир. Имеет доказательную эффективность в лечении гриппа. Но его можно принимать только по назначению врача. В первую очередь его назначают для людей, у которыпроблемы с иммунитетом и для тех, кто имеет осложнения. Исследования ставят под сомнение назначения осельтамивира для людей с нормальным иммунитетом.

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