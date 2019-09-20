Как лечить рубцы после прыщей

Около 30% пациентов с акне, особенно со средним и тяжелым (кисты, узлы) течением сталкиваются с рубцами. Также этому может способствовать наследственность.

А еще ухудшить процесс может возраст: чем старше пациент, тем острее встает вопрос с нехваткой синтеза коллагена в коже и как следствие – формирования рубца после очередного прыща, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Плюс уже имеющиеся шрамы по этой же причине будут становиться более заметными. Также особые предпосылки для образования рубцов – акне у детей.

Все рубцы после прыщей могут быть нескольких видов:

- сколотые / "ледокол" – узкие глубокие ямки;

- "вагон" / "бокс" – широкие и глубокие;

- "волны" – широкие и неглубокие;

- гипертрофические (чаще на спине / груди).



Перед лечением рубцов нужно вылечить акне

Как лечить рубцы после акне?

Лечение рубцов после акне не всегда доступно по цене, требует терпения и, к сожалению, иногда не на 100% эффективно. Также не стоит забывать, что они неплохо маскируются макияжем. И конечно же, сначала лечим сами акне, если они есть. Иначе это будет замкнутый круг и низкая эффективность.

Такие процедуры может назначить дерматолог-косметолог:

лазерная шлифовка; химические пилинги (высокие концентрации); микродермабразия; филеры (в зависимости от наполнителя дают или временный, либо постоянный результат); радиочастотные методы; лечение светом (IPL, синий свет и т.п.); коллаген-индукционная терапия (микронидлинг); хирургическое лечение (сами шрамы).

Многочисленные гели и крема против рубцов (особенно на силиконовой основе) наиболее эффективны все же в терапии рубцов-бугорков. И в этих случаях также важно терпение и длительное использование.

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