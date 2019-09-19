Как лечить трещины на пятках
С трещинами на пятках может столкнуться каждый. Потому что мы не уделяем коже стоп столько времени, как, например, при уходе за лицом и волосами.
Сухая, утолщенная кожа на пятках – это одна из первых предпосылок для возникновения трещин, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Почему возникают трещины на пятках?
Основные причины трещин на пятках:
- избыточный вес;
- работа стоя;
- открытая обувь – сандалии, сабо (модели, которые не облегают область пятки).
Трещины на пятках могут сильно болеть
А также такие заболевания:
- атопический дерматит / экзема;
- псориаз, особенно с поражением подошв;
- сахарный диабет;
- гипотиреоз;
- наследственное утолщение кожи (кератодермия);
- нарушение кровообращения;
- гормональные изменения (особенно с наступлением климактерического периода).
Чем опасны трещины?
Это больно и иногда даже очень.
Это некрасиво.
Также достаточно легко может присоединиться вторичная инфекция и вызвать воспаление в тканях (а еще и повредить ваши ногти, если это грибок).
Лечение и профилактика трещин на пятках
1. Увлажняйте кожу в этой зоне, ухаживайте за ней регулярно. Хорошо, если в составе вашего крема для ног будет мочевина (до 10%), глицерин, ланолин, масло ши. Например: Риластил Xerolact podos Липогель
2. Не трите каждый раз бездумно пятки пемзой (кстати, делать это можно только в направлении рисунка на коже и только до принятия ванны, на сухую кожу. Не забывайте: чем чаще вы "стираете" вашу кожу, тем активнее она будет нарастать!
3. Если вы столкнулись с проблемой плотной, грубой кожи в области стоп, обратите внимание на специальные средства с салициловой и молочной кислотой.
4. Если трещины вызваны заболеваниями или инфекцией – обратитесь к специалисту.
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