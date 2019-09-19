Как лечить трещины на пятках

С трещинами на пятках может столкнуться каждый. Потому что мы не уделяем коже стоп столько времени, как, например, при уходе за лицом и волосами.

Сухая, утолщенная кожа на пятках – это одна из первых предпосылок для возникновения трещин, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникают трещины на пятках?

Основные причины трещин на пятках:

- избыточный вес;

- работа стоя;

- открытая обувь – сандалии, сабо (модели, которые не облегают область пятки).



Трещины на пятках могут сильно болеть

А также такие заболевания:

- атопический дерматит / экзема;

- псориаз, особенно с поражением подошв;

- сахарный диабет;

- гипотиреоз;

- наследственное утолщение кожи (кератодермия);

- нарушение кровообращения;

- гормональные изменения (особенно с наступлением климактерического периода).

Чем опасны трещины?

Это больно и иногда даже очень.

Это некрасиво.

Также достаточно легко может присоединиться вторичная инфекция и вызвать воспаление в тканях (а еще и повредить ваши ногти, если это грибок).

Лечение и профилактика трещин на пятках

1. Увлажняйте кожу в этой зоне, ухаживайте за ней регулярно. Хорошо, если в составе вашего крема для ног будет мочевина (до 10%), глицерин, ланолин, масло ши. Например: Риластил Xerolact podos Липогель

2. Не трите каждый раз бездумно пятки пемзой (кстати, делать это можно только в направлении рисунка на коже и только до принятия ванны, на сухую кожу. Не забывайте: чем чаще вы "стираете" вашу кожу, тем активнее она будет нарастать!

3. Если вы столкнулись с проблемой плотной, грубой кожи в области стоп, обратите внимание на специальные средства с салициловой и молочной кислотой.

4. Если трещины вызваны заболеваниями или инфекцией – обратитесь к специалисту.

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