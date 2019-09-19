Как лечить трещины на пятках

59 Читати новину українською
Трещины на пятках - причины возникновения, лечение и профилактика
Трещины на пятках / pixabay.com

С трещинами на пятках может столкнуться каждый. Потому что мы не уделяем коже стоп столько времени, как, например, при уходе за лицом и волосами.

Сухая, утолщенная кожа на пятках – это одна из первых предпосылок для возникновения трещин, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Читайте также: Синдром беспокойных ног: почему "крутит" конечности, как лечить и диагностировать

Почему возникают трещины на пятках?

Основные причины трещин на пятках:

- избыточный вес;
- работа стоя;
- открытая обувь – сандалии, сабо (модели, которые не облегают область пятки).

Тріщини на п'ятах можуть сильно боліти
Трещины на пятках могут сильно болеть

А также такие заболевания:

- атопический дерматит / экзема;
- псориаз, особенно с поражением подошв;
- сахарный диабет;
- гипотиреоз;
- наследственное утолщение кожи (кератодермия);
- нарушение кровообращения;
- гормональные изменения (особенно с наступлением климактерического периода).

Чем опасны трещины?

Это больно и иногда даже очень.
Это некрасиво.
Также достаточно легко может присоединиться вторичная инфекция и вызвать воспаление в тканях (а еще и повредить ваши ногти, если это грибок).

Лечение и профилактика трещин на пятках

1. Увлажняйте кожу в этой зоне, ухаживайте за ней регулярно. Хорошо, если в составе вашего крема для ног будет мочевина (до 10%), глицерин, ланолин, масло ши. Например: Риластил Xerolact podos Липогель

2. Не трите каждый раз бездумно пятки пемзой (кстати, делать это можно только в направлении рисунка на коже и только до принятия ванны, на сухую кожу. Не забывайте: чем чаще вы "стираете" вашу кожу, тем активнее она будет нарастать!

3. Если вы столкнулись с проблемой плотной, грубой кожи в области стоп, обратите внимание на специальные средства с салициловой и молочной кислотой.

4. Если трещины вызваны заболеваниями или инфекцией – обратитесь к специалисту.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Осталось жить несколько дней: что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк
сегодня
277718
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
Источник: Здоровье 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
366
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 141423
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1518
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 56299
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 6246
Новости
Больше новостей
Залиште відгук