Как легко перейти на здоровое питание: советы диетолога

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Диетолог рассказала, как легко перейти на правильное питание
Диетолог рассказала, как легко перейти на правильное питание / Фото из открытых источников

Зима – стресс для организма, ведь ему не хватает витаминов, а питание становится менее полезным и сбалансированным. Поэтому весной часто возникает проблема с лишним весом. Чтобы похудеть к лету, женщины начинают пробовать различные диеты, а это особенно опасно после холодного времени года.

Диетолог Светлана Фус поделилась советами, как без вреда для организма перейти на правильное питание, что поможет нормализовать вес и достичь желаемого результата похудения.

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Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым, а продукты вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании – диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых,
– отметила диетолог.

Как без вреда для организма перейти на здоровое питание?

1. Пересмотрите свое питание. Уберите всю вредную еду из рациона, а полезные продукты делите на 3-4 приема в течение дня.

2. "Погружайтесь" в спорт шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 4-й этаж.

3. Внесите обновление в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу. Тогда оно будет проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас.

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4. Ставьте реальные цели. Например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 килограмма и сохранять полученный вес. Тогда новые привычки незаметно освоятся.

5. Сделайте здоровое питание собственным образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна - хочется перемен. Хочется обновлений в лучшую сторону - если не в жизни, то хотя бы во внешнем виде. А результата желательно быстрого ... И понеслось - экспресс-диеты, таблетки для похудения, голодание, спорт в упадок. Я рекомендую не бросаться в крайности. Именно они - причина неудач. ? Вы же не первый раз в жизни решаете, что надо о здоровье подумать? Поэтому остановитесь и подумайте вот над чем. Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым. Продукты, которые вы ели, вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании - диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых. Как же лучше перейти на здоровое питание? ? Первый шаг к своей мечте - пересмотрите свое питание. Уберите все вредное из рациона, а полезные продукты разделяем на 3 - 4 приема «Погружайтесь» в спорт: шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 3-4-й этаж. Вносим обновления в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу - вот главное правило. Тогда они будут проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас. И у вас все получится! Ставьте реальные цели, например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 кг и сохранять достигнутую вес. Тогда новые привычки незаметно станут вашими уже навсегда. Сделайте это вашим образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезона. Всем здоровой, вкусной и продуктивной весны! #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

 

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Советы Диеты
Источник: 24 Канал
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