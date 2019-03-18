Как легко перейти на здоровое питание: советы диетолога

Зима – стресс для организма, ведь ему не хватает витаминов, а питание становится менее полезным и сбалансированным. Поэтому весной часто возникает проблема с лишним весом. Чтобы похудеть к лету, женщины начинают пробовать различные диеты, а это особенно опасно после холодного времени года.

Диетолог Светлана Фус поделилась советами, как без вреда для организма перейти на правильное питание, что поможет нормализовать вес и достичь желаемого результата похудения.

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Питание зимой, если вы поправились, было стрессовым, а продукты вряд ли содержали весь набор полезных витаминов и минералов. Отсутствие регулярных физических нагрузок ослабило сердечную мышцу. На таком фоне ограничения в питании – диета может принести только вред организму, спровоцировать обострение хронических заболеваний или появление новых,

– отметила диетолог.

Как без вреда для организма перейти на здоровое питание?

1. Пересмотрите свое питание. Уберите всю вредную еду из рациона, а полезные продукты делите на 3-4 приема в течение дня.

2. "Погружайтесь" в спорт шаг за шагом. Начните делать утреннюю зарядку, подниматься без лифта на 4-й этаж.

3. Внесите обновление в свою новую жизнь постепенно, дозировано, а не сразу. Тогда оно будет проходить без стресса, а ваши усилия будут понятными и удобными для вас.

4. Ставьте реальные цели. Например, похудеть за 3 месяца здорового питания и упражнений на 3-4 килограмма и сохранять полученный вес. Тогда новые привычки незаметно освоятся.

5. Сделайте здоровое питание собственным образом жизни. Тогда не придется все время худеть к любой дате или сезону.

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