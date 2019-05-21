Как лишний вес влияет на долголетие: неожиданные выводы

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Как лишний вес влияет на долголетие
Как лишний вес влияет на долголетие

Неоднократно ученые доказывали, что избыточный вес плохо влияет на здоровье человека. Однако исследователи из Дании заявили, что люди с лишним весом имеют больше шансов прожить дольше, чем люди с нормальным весом.

В исследовании, которое длилось сорок лет, приняли участие 100 тысяч человек из Дании, пишет Science Alert.

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Индекс иметь тела (ИМТ) в промежутке 18,5 и 24,9 означает, что у вас нормальный вес;

если ваш ИМТ составляет от 25 до 29,9, то вес избыточный;

ИМТ 30 или более классифицируют как "ожирение".

О том, как рассчитать индекс массы тела – читайте здесь.

Исследование выявило, что те, кто попал в категорию "ожирение", имели такой же риск смерти, что и у людей с нормальным весом

Эти результаты подтвердились при учете таких факторов как возраст, пол, семейный анамнез заболевания, социально-экономический статус и курение.

Самые низкие риски смерти имели люди, у которых индекс массы тела составлял 23,7–27.

Это означает, что за последние 40 лет весовая категория, которую связывают с самой длинной продолжительностью жизни, перешла от "нормального веса" к "чрезмерному".

У людей з надмірною вагою найнижчі ризики смерті
У людей с избыточным весом низкие риски смерти

Это говорит о том, что или наша классификация "нормального" веса неправильная, или связь между весом и общим состоянием здоровья гораздо сложнее.

Несмотря на это есть и ограничения исследования – в эксперименте не участвовали люди из разных рас.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Здоровье Долголетия исследования Ожирение Здоровая жизнь
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