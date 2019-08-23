Как люди относятся к вашим селфи: ответ психологов

Селфи могут уничтожить доброе отношение к вам и вашему инстаграму, уверены психологи из Вашингтонского университета.

Они провели эксперимент с использованием фотографий из реальных аккаунтов. Сначала исследователи проанализировали посты на страницах 30 студентов, которые перед этим заполнили анкету о своих личных качествах.

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Затем их снимки отправили 119 студентам из другого университета, которые должны были оценить людей из первой группы.

Когда психологи посмотрели на результаты, то обнаружили, что любители селфи вызывали у второй группы студентов негативную реакцию гораздо чаще, чем те, кто делает другой формат фото.



Люди воспринимают селфи как нарциссизм

Даже если два профиля имели похожую тему, например, путешествия, чувствв к человеку, который выложил селфи, были отрицательными, а к тому, кто размещал другие форматы – положительными,

– рассказал Крис Барри, один из авторов исследования.

Отторжения вызвали именно селфи – снимки, где людей фотографировал кто-то другой, воспринимались нормально. Ученые предполагают, что это происходит из-за того, что селфи выглядят надуманными, неестественными и являются признаком нарциссизма.

Но Барри подчеркивает, что исследование показывает само восприятие снимков, а не намерения тех, кто их преподает. Уровень нарциссизма у тех, кто делает селфи, был не выше, а иногда даже и ниже, чем у поклонников других форматов.

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