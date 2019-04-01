Как людям с диабетом похудеть и улучшить самочувствие
У людей с диабетом нарушен обмен веществ, из-за чего у них наблюдаются лишние килограммы или ожирение. Таким людям сложно похудеть из-за низкой чувствительности к инсулину.
Медики из университета Торонто, Канада, нашли простой способ похудеть людям с диабетом, пишет журнал Diabetes Care.
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Ученые выяснили, что диабетикам в похудении может помочь замена твердых продуктов на жидкую пищу, содержащую аналогичное число белков, жиров, углеводов и других нутриентов.
- Постоянное чувство голода.
- Хроническая усталость.
- Сухость кожи.
- Постоянная жажда.
- Замедленное заживление ран.
По словам специалистов, такое питание позволяет заметно снизить число калорий в ежедневном рационе и при этом не чувствовать голод.
Если же человек с диабетом будет питаться таким образом в течение шести месяцев, то он сможет похудеть на 2,4 килограмма. Такое питание поможет избавиться высокого давления и проблем с метаболизмом.
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