Как ложь может вам навредить

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Как вредит ложь
Как вредит ложь / pixabay.com

Люди, которые врут, вредят и другим, и себе. Лжецы теряют способность распознавать чужие эмоции.

Исследовательница из Мичиганского университета Юлия Ли обнаружила, что фальшь лишает людей способности распознавать эмоции окружающих. Об этом пишет Medical Xpress.

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Ли и ее коллеги из трех американских университетов провели психологические эксперименты, которые доказали это. Участников попросили сыграть в кости.

Брехня шкодить людям
Ложь вредит людям

За угаданный результат добровольцы получали денежное вознаграждение. У одних была возможность блефовать, чтобы заработать больше, у других такого шанса не было.

Затем участников попросили охарактеризовать эмоции актеров на видео и обычных людей в лаборатории. Ученые утверждают, что те, кто подтасовывал результаты игры, хуже определяли эмоции. К такому выводу психологи пришли впервые.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Психология
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