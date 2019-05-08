Как Луна влияет на психическое состояние человека

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Как Луна влияет на человека
Как Луна влияет на человека / pixabay.com

Никак. Луна не имеет влияния на психическое здоровье людей и на психиатрическое лечение.

Миф о влиянии Луны на жизнь людей и их здоровье глубоко укоренился в сознании людей. Даже среди ученых есть сторонники гипотезы о влиянии определенных фаз Луны на психическое состояние человека – их связывают с усилением буйного поведения, расстройствами сна, всплесками самоубийств.

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Однако в новом исследовании ученые не нашли подтверждения этой гипотезы. Предварительно исследователи из Швейцарии и США (Университетский госпиталь Цюриха и госпиталь кантона Граубюнден, а также Медицинский колледж Альберта Эйнштейна) проанализировали 17 996 историй болезней пациентов. Все они лечились в двух психиатрических клиниках Граубюндена в период с 2005 по 2015 год.

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Лунный цикл не влияет на психическое состояние человека

Ученые пытались найти доказательства того, что лунные фазы влияют на состояние психики людей. После мониторинга медицинских карт пациентов специалисты сравнили данные со сменой фаз Луны. Оказалось, что ни одна из фаз не может влиять на пациентов.

Не смотря на веру в то, что Луна влияет на психическое здоровье людей и, соответственно, на дальнейшее психиатрическое лечение, наше исследование не смогло установить связь между этими факторами. От фаз лунного цикла не зависит ни частота обращений пациентов за помощью, ни длительность их лечения,
– говорится в результатах исследования.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Психология
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