Как макияж женщины влияет на то, как ее будет воспринимать окружение

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Влияние макияжа
Влияние макияжа / journals.sagepub.com

Женщин с густым макияжем не рассматривают в качестве лидеров, выяснили психологи из Абертейского университета в Шотландии.

Участникам эксперимента показали серию фотографий девушек: на одних снимках они были без косметики или с легким макияжем, на других – с вечерним, густым мейкапом.

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Всего участникам нужно было оценить 16 пар снимков и выбрать тот из двух портретов, который лучше подчеркивает лидерские черты. В большинстве случаев мужчины и женщины выбирали естественные фото.

макіяж

Женщин с ярким макияжем не воспринимают как лидеров

"Хотя предыдущие исследования демонстрируют, что большее уважение получают женщины, которые следят за собой, наш эксперимент показывает, что макияж не повышает авторитет женщины, когда мы оцениваем ее как потенциального лидера", – отметил соавтор исследования, доктор Кристофер Уоткинс.

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Теги: Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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