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Как марафоны влияют на здоровье сосудов: исследования

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Марафоны и забеги: влияние на здоровье людей / unsplash.com

Аксиому "движение – это жизнь" знают все, теперь ученые говорят об удивительной пользе марафонов и забегов. Тренировки помогут сохранить здоровье кровеносных сосудов, в частности продолжат их возраст в четыре раза.

Ученые провели исследование и выяснили, что участие в марафоне омолаживает кровеносные сосуды.

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Как проходило исследование

Для эксперимента исследователи следили за здоровьем людей со средним возрастом 37 лет, которые ранее не принимали участия в подобных марафонах. Участники готовились к забегу на протяжении шести месяцев. Ученые оценили состояние сосудов участников до начала тренировок и после окончания марафона.


Участие в марафоне обеспечит отличную работу кровеносных сосудов / Фото: Unsplash

Результаты

Оказалось, что полгода активных тренировок достаточно для того, чтобы "омолодить" кровеносные сосуды на четыре года. У бегунов также снизилось давление, а следовательно, значительно снизился риск инсульта.

Лучше всего эффект был заметен среди бегунов старшего возраста и тех, кто участвовал в марафоне впервые.

 
Марафон – что следует помнить
  • Увеличивайте интенсивность тренировок постепенно.
  • Если у вас предварительно была травма – не начинайте бегать, пока чувствуете боль. Подождите, полного выздоровления. При необходимости обратитесь к врачу.

Добавим, что регулярные занятия бегом снижают также риск возникновения таких болезней, как сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, нарушение уровня холестерина в крови. Даже 5-10 минут низко интенсивного бега в день, ежедневно, способны продлить жизнь бегуна на несколько лет.

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Спорт Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровая жизнь
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