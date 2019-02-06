Как марихуана влияет на мужское здоровье: неожиданные результаты

Гарвардские ученые сделали неожиданное наблюдение: у курильщиков марихуаны концентрация сперматозоидов может быть выше, чем у тех, кто никогда не курил.

В 2015 году ученые из Дании обнаружили, что у мужчин, которые курили марихуану чаще раза в неделю, количество сперматозоидов в эякуляте было примерно на 30% ниже, чем у тех, кто курил реже или вообще не курил.

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В новом исследовании эти результаты ставятся под сомнение. Ученые проанализировали анкеты 662 мужчин, которые обращались в клинику планирования семьи с 2000 по 2017 год с жалобами на репродуктивную функцию. В анкете респонденты указали, как часто они употребляли марихуану или другие наркотики. Также в распоряжении медиков были результаты анализов.

55% пациентов сообщили врачам, что хотя бы раз в жизни пробовали марихуану, 11% из них отметили, что курят время от времени. Содержание сперматозоидов у этих 55% мужчин было в среднем 63 млн/мл, а у тех, кто никогда не пробовал наркотик – 45 млн/мл. При этом исследователи учитывали и такие факторы, как возраст, курение табака, употребление алкоголя. У 5% потребителей марихуаны и у 12% мужчин, которые никогда не пробовали каннабис, концентрация сперматозоидов была пониженной – менее 15 млн/мл.

Ученые предположили, что в минимальных или умеренных дозах марихуана может усиливать производство сперматозоидов, однако при частом употреблении наркотик имеет обратный эффект. Однако из работы можно сделать и другой вывод: мужчины с высоким уровнем тестостерона склонны к рискованному образу жизни – и употреблению запрещенных веществ.

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