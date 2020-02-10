Как мастурбация помогает вылечить простуду и грипп

Мастурбация улучшает иммунную систему и повышает уровень лейкоцитов, помогая бороться с инфекциями и болезнями. Это происходит путем выбросов окситоцина и дофамина – гормонов любви и счастья, а также снижения уровня кортизола - гормона стресса.

Исследователи из Университетской клиники в Эссене попросили 11 добровольцев принять участие в эксперименте, который изучал влияние мастурбации на количество лейкоцитов и иммунную систему.

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Количество лейкоцитов каждого участника анализировали за 5 минут до и через 45 минут после достижения оргазма. Результаты подтвердили, что сексуальное возбуждение и оргазм увеличили количество лейкоцитов – клеток-киллеров, которые помогают бороться с инфекциями.



Мастурбация улучшает иммунитет / unsplash.com

Кроме того, мастурбация может облегчить или снять боль, помогает спокойно заснуть, что тоже является залогом сильной иммунной системы. Это подтверждает невролог и специалист по головной боли Стефан Эверс, по его словам, приступ мигрени отступает после мастурбации примерно у каждого третьего пациента.

Эверс и его команда провели исследование с участием 800 человек с мигренью. У 60% из них боль исчезла после мастурбации и достижения оргазма.

Специалисты уверены, что если мастурбировать регулярно, то иммунитет будет достаточно крепок, чтобы справляться с болезнями и вообще не болеть.

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