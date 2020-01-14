Как может навредить сухой воздух вашему здоровью

Уровень влажности показывает, сколько воды содержится в воздухе. Влажность зависит от температуры: чем теплее воздух, тем больше влаги он может содержать. Поэтому в холодное время года на улице очень сухой воздух. Что с этим делать – читайте в материале Здоровье 24.

Однако в холодное время года воздух сухой не только на улице, но и в помещении. В идеале уровень влажности должен быть 40-60%, однако во время отопительного сезона он уменьшается до 15-20%.

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Как может навредить сухой воздух?

Влияние на иммунитет. Слизистая оболочка носа постоянно находится в контакте с различными бактериями и вирусами. Слизь, которая образуется в носу, защищает от этих инфекций. Но если воздух в помещении сухой, то местный иммунитет снижается. Ведь для качественной работы слизистой, она должна быть увлажнена. А при снижении местного иммунитета бактерии легко проникают в организм. Аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, вся пыль, частички кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе и человек вдыхает их постоянно. Люди, которые склонны к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха. Тяжесть дыхания. При сухом воздухе слизистая пересыхает, организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа. Если слизистая оболочка сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее усложняет дыхание. Сниженное количество кислорода в помещении приводит к гипоксии. Из-за этого люди становятся вялыми, усталыми, раздраженными, снижается качество сна Кожа становится обезвоженной, сухой, начинает шелушиться. Может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность. Начинают трескаться губы, волосы электризуются, а одежда бьется током. Дети много потеют ночью и теряют влагу, из-за чего на коже появляются опрелости и покраснения. Из-за сухого воздуха начинает болеть живот, а в носу возникают сухие корочки, затрудняющие дыхание. Поэтому специалисты советуют поддерживать влажность в детской комнате на уровне 60%.



Влажность воздуха в помещение должна быть 40-60%.

Что делать, чтобы воздух не был сухим?

Температурный режим должен быть 19-22 градуса.

Должна проводиться ежедневная влажная уборка.

Ежедневно нужно проветривать комнату, 4-5 раз в день по 10-15 минут.

Стоит приобрести увлажнитель и очиститель воздуха. Если нет возможности, разбрызгивайте воду из пульверизатора, закрываем батареи в зимнее время мокрыми простынями.

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