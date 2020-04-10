Как можно подхватить COVID-19 в супермаркете: видео
Финские ученые продемонстрировали, как легко вирус может распространяться в помещении, если больной человек чихнул или покашлял.
Исследователи утверждают, что конденсат капель после чихания или кашля остается в воздухе даже после того, как больной уже ушел, пишет The Sun.
К теме Как далеко распространяется вирус при кашле или чихании: новые данные
Ученые создали компьютерную модель, чтобы продемонстрировать, как далеко вирус может путешествовать в помещении.
Они обнаружили, что мелкие капельки не опускаются на пол, а продолжают движение с потоком воздуха или остаются на месте.
Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем думали раньше. Мельчайшие частицы оседают не сразу, а остаются "плавать" на месте или разносятся по помещению потоками воздуха,
– говорится в сообщении.
3D-моделирование демонстрирует, что сразу после того, как человек кашляет, капельки попадают в воздух. Синие капельки – те, что находятся ниже, желтые – выше.
Лишь на первой минуте одни капельки остаются в проходе, а другие уже направляются в следующий проход. За считанные минуты они разлетаются по помещению.
Специалисты советуют обходить места скопления людей, в частности, магазины и вокзалы. И если этого нельзя избежать, то лучше стараться не находиться там долго.
Как вирус распространяется по магазину: видео
Читайте также
-
От коронавируса в Украине умерли уже 69 человек: статистика по областямсегодня , 09:54
-
На Закарпатье жителям запретили выходить из дома с субботы до понедельникасегодня , 13:54
-
В Украине уже 2 203 случая коронавирусасегодня , 09:36
-
Коронавирус в Швеции: в стране фиксируют серьезный рост смертности от COVID-19сегодня , 10:02
-
Медики заметили смертельную опасность аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусомсегодня , 12:42
-
COVID-19 в Киеве: заболели уже 348 человек, болезнь обнаружили у еще 2 медиковсегодня , 12:27