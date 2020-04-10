Как можно подхватить COVID-19 в супермаркете: видео

Финские ученые продемонстрировали, как легко вирус может распространяться в помещении, если больной человек чихнул или покашлял.

Исследователи утверждают, что конденсат капель после чихания или кашля остается в воздухе даже после того, как больной уже ушел, пишет The Sun.

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Ученые создали компьютерную модель, чтобы продемонстрировать, как далеко вирус может путешествовать в помещении.

Они обнаружили, что мелкие капельки не опускаются на пол, а продолжают движение с потоком воздуха или остаются на месте.

Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем думали раньше. Мельчайшие частицы оседают не сразу, а остаются "плавать" на месте или разносятся по помещению потоками воздуха,

– говорится в сообщении.

3D-моделирование демонстрирует, что сразу после того, как человек кашляет, капельки попадают в воздух. Синие капельки – те, что находятся ниже, желтые – выше.

Лишь на первой минуте одни капельки остаются в проходе, а другие уже направляются в следующий проход. За считанные минуты они разлетаются по помещению.

Специалисты советуют обходить места скопления людей, в частности, магазины и вокзалы. И если этого нельзя избежать, то лучше стараться не находиться там долго.

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