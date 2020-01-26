Как можно похудеть на суповой диете

Регулярное употребление супа, что можно назвать "супинг" (souping), является полезным и эффективным методом в борьбе с лишними килограммами.

При словах "суповая диета" у многих людей возникает ассоциация с больничной едой, где пациентам назначают больше употреблять супы и другую легкоусвояемую пищу, и домашними бабушкиными блюдами. Как отмечают диетологи, супинг может помочь даже в борьбе с лишним весом. Об этом пишет CNN.

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От регулярного употребления супа можно сбросить нежелательные килограммы. Как говорится в результатах нескольких исследований, если употреблять суп перед другой твердой пищей, он наполняет вас и помогает съедать меньше калорий за весь прием пищи. Например, если человек заменяет закуски жидким супом, несмотря на то, что два блюда имеют одинаковое количество калорий, ему легче похудеть.



На суповой диете можно избавиться от лишнего веса / Unsplash

Суп позволяет насытиться без ощущения тяжести, а также согревает организм в холод.

"Для некоторых людей это блюдо может быть слишком низкокалорийным, но вы всегда можете добавить больше в суп или взять еще одну порцию", – отмечает диетолог Робин Фороутан, который является представителем Академии питания и диетологии (Academy of Nutrition and Dietetics).

По словам диетолога, суп помогает пищеварительной системе перезагрузиться и избавиться от лишней жидкости.

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