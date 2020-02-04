Как мужчина должен готовиться к зачатию ребенка

Большинство людей считает, что мужчина может не готовиться к зачатию, и здоровье будущего ребенка зависит лишь от женщины. Но это вовсе не так.

Памятку для будущих пап составил уролог-андролог Михаил Рузаев.

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Как правильно мужчинам готовиться к зачатию?

1. Исключить курение, ограничить алкоголь.

2. Заниматься спортом, а точнее физкультурой – легкие физические нагрузки, 250 минут в неделю.

3. Не перегреваться – исключить баню и сауну.

4. Правильно питаться, нормализовать вес – лишний вес снижает вероятность зачатия.



Перед зачатием нужно вылечить все проблемы со здоровьем / unsplash.com

5. Решить все свои медицинские проблемы: от кариеса до хронического гастрита, гайморита, тонзиллита, выявить и пролечить половые инфекции.

6. Посетить андролога и сделать тесты, на которые он направит.

7. Пожалуй, один из главных пунктов: пойти на консультацию именно к андрологу, а не гинекологу, репродуктологу, эндокринологу, диетологу и другим. Обследование пары начинается с мужчины, потому что времени на подготовку ему нужно больше чем женщине.

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