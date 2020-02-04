Как мужчина должен готовиться к зачатию ребенка
Большинство людей считает, что мужчина может не готовиться к зачатию, и здоровье будущего ребенка зависит лишь от женщины. Но это вовсе не так.
Памятку для будущих пап составил уролог-андролог Михаил Рузаев.
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Как правильно мужчинам готовиться к зачатию?
- 1. Исключить курение, ограничить алкоголь.
- 2. Заниматься спортом, а точнее физкультурой – легкие физические нагрузки, 250 минут в неделю.
- 3. Не перегреваться – исключить баню и сауну.
- 4. Правильно питаться, нормализовать вес – лишний вес снижает вероятность зачатия.
Перед зачатием нужно вылечить все проблемы со здоровьем / unsplash.com
- 5. Решить все свои медицинские проблемы: от кариеса до хронического гастрита, гайморита, тонзиллита, выявить и пролечить половые инфекции.
- 6. Посетить андролога и сделать тесты, на которые он направит.
- 7. Пожалуй, один из главных пунктов: пойти на консультацию именно к андрологу, а не гинекологу, репродуктологу, эндокринологу, диетологу и другим. Обследование пары начинается с мужчины, потому что времени на подготовку ему нужно больше чем женщине.
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