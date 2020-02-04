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Как мужчина должен готовиться к зачатию ребенка

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Подготовка мужчины к зачатию / unsplash.com

Большинство людей считает, что мужчина может не готовиться к зачатию, и здоровье будущего ребенка зависит лишь от женщины. Но это вовсе не так.

Памятку для будущих пап составил уролог-андролог Михаил Рузаев.

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Как правильно мужчинам готовиться к зачатию?

  • 1. Исключить курение, ограничить алкоголь.
  • 2. Заниматься спортом, а точнее физкультурой – легкие физические нагрузки, 250 минут в неделю.
  • 3. Не перегреваться – исключить баню и сауну.
  • 4. Правильно питаться, нормализовать вес – лишний вес снижает вероятность зачатия.

Перед зачаттям потрібно вилікувати всі проблеми зі здоров'ям
Перед зачатием нужно вылечить все проблемы со здоровьем / unsplash.com

  • 5. Решить все свои медицинские проблемы: от кариеса до хронического гастрита, гайморита, тонзиллита, выявить и пролечить половые инфекции.
  • 6. Посетить андролога и сделать тесты, на которые он направит.
  • 7. Пожалуй, один из главных пунктов: пойти на консультацию именно к андрологу, а не гинекологу, репродуктологу, эндокринологу, диетологу и другим. Обследование пары начинается с мужчины, потому что времени на подготовку ему нужно больше чем женщине.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Мужское здоровье
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