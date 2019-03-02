Как мужчины и женщины реагируют на измену

Измена – не универсальное понятие. Для одного человека поцелуй в щеку – уже измена, а для другого и петтинг может не попадать в категорию неверности.

Однако ученым удалось вывести общие закономерности, какие аспекты измены люди считают важными в зависимости от пола и сексуальной ориентации.

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Пол любовника влияет на восприятие измены

Гетеросексуальные люди склонны по-разному реагировать на неверность в зависимости от пола человека, с которым их предали. Мужчины быстрее разорвут отношения, если девушка изменит с другим мужчиной. Измена партнерши с женщиной, наоборот, способна привлечь мужчину.



Мужчины и женщины по-разному воспринимают измену

У женщин реакции работают несколько иначе. Если парень изенит с другой, девушка будет чувствовать более негативные эмоции, чем при измене с мужчиной. Однако если она разоблачит партнера в связи с мужчиной, то расстроится меньше, но вероятнее задумается о разрыве отношений.

Мы думаем, что изменяют всем, кроме нас

Согласно опросу, американские студенты считают, что около 42% людей противоположного пола склонны к изменам. При этом только 5% респондентов заявили, что подозревают партнера в неверности, а 8% выразили опасения о том, что им могут изменить в будущем. В своей измене признались лишь 9% опрошенных.

Для мужчин важнее физический аспект неверности, для женщин – эмоциональный

Гетеросексуальные мужчины больше будут беспокоится, если партнерша займется сексом с кем-то, но без любви. Для девушек в измене секс вторичный. Главное, чтобы партнер не чувствовал романтические чувства к кому-то еще.

Это общие данные, полученные в ходе опросов. Как к неверности относится ваш партнер, лучше открыто обсудить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию: не факт, что ваши взгляды в этом вопросе совпадают.

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