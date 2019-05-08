Как музыка влияет на аппетит

Музыка дает гораздо более мощный эмоциональный заряд, чем реальные жизненные события. Современные психологи давно используют музыку как лекарство в работе с эмоциями.

Врач-диетолог, сомнолог Марина Когай уверяет, что музыка способна влиять на эмоции человека и аппетит.

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Человек способен понять и почувствовать настроение музыкального произведения, даже если ему никогда не приходилось испытывать подобные ощущения в реальной жизни.

Музыка влияет и на аппетит. В университете Арканзаса провели исследования и установили, что если человек во время еды слушает джаз или хип-хоп, его аппетит улучшается, а еда начинает казаться более вкусной.

То есть мозг, реагируя на определенные звуки, может изменять реакции на вкусовые раздражители.

На этом ученые не остановились и стали изучать другие музыкальные стили. Классика и рок на процесс употребления пищи никак не повлияли.

Когда еда кажется вкуснее, ее хочется съесть больше. Поэтому если вы хотите похудеть, врач советует отказаться от прослушивания хип-хопа и джаза во время еды. А вот классика другое дело.

Исследователи провели еще один эксперимент, где участники ели в наушниках, в которых проигрывали шумы разной громкости. Чем сильнее шум маскировал звуки жевания, тем больше съедали участники эксперимента.

Группа с самыми громкими звуками шума съела почти вдвое больше, чем группа с тихими звуками.

То есть, чем больше человек сосредоточен на еде, тем меньше риск переедания. Люди, которые в большей степени сосредоточены на звуках пищи, быстрее насыщаются.

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